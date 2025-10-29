ราคาปัจจุบัน Pryzm วันนี้ คือ 0.00126691 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRYZM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PRYZM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Pryzm วันนี้ คือ 0.00126691 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRYZM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PRYZM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PRYZM

ข้อมูลราคา PRYZM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PRYZM

โทเคโนมิกส์ PRYZM

การคาดการณ์ราคา PRYZM

Pryzm โลโก้

Pryzm ราคา (PRYZM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PRYZM เป็น USD

-13.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pryzm (PRYZM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Pryzm (PRYZM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.00%

-13.15%

-29.43%

-29.43%

ราคาเรียลไทม์ Pryzm (PRYZM) คือ $0.00126691 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPRYZM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00125231 และราคาสูงสุด $ 0.00145887 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PRYZM คือ $ 0.120383 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00125231

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PRYZM มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -13.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -29.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Pryzm (PRYZM) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pryzm คือ $ 314.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PRYZM คือ 247.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 1051045656.920592 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.33M

ประวัติราคา Pryzm (PRYZM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pryzm เป็น USD เท่ากับ $ -0.000191958763106342
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pryzm เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009891278
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pryzm เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011202988
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pryzm เป็น USD เท่ากับ $ -0.012493694500086539

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000191958763106342-13.15%
30 วัน$ -0.0009891278-78.07%
60 วัน$ -0.0011202988-88.42%
90 วัน$ -0.012493694500086539-90.79%

อะไรคือ Pryzm (PRYZM)

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Pryzm (USD)

Pryzm (PRYZM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Pryzm (PRYZM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Pryzm

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Pryzm ตอนนี้!

PRYZM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Pryzm (PRYZM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Pryzm (PRYZM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PRYZMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pryzm (PRYZM)

วันนี้ Pryzm (PRYZM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PRYZM เป็นUSD คือ 0.00126691 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
มูลค่าตลาดของ Pryzm คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PRYZM คือ $ 314.13K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PRYZM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PRYZM คือ 247.95M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PRYZM คือเท่าใด?
PRYZM ถึงราคา ATH ที่ 0.120383 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PRYZM คือเท่าไร?
PRYZM ถึงราคา ATL ที่ 0.00125231 USD
ปริมาณการเทรดของ PRYZM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PRYZM คือ -- USD
ปีนี้ PRYZM จะสูงขึ้นอีกไหม?
PRYZM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PRYZM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pryzm (PRYZM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

