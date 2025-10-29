ราคาปัจจุบัน Private Aviation Finance Token วันนี้ คือ 0.02025014 USD ติดตามการอัปเดตราคา CINO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CINO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Private Aviation Finance Token วันนี้ คือ 0.02025014 USD ติดตามการอัปเดตราคา CINO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CINO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CINO

ข้อมูลราคา CINO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CINO

โทเคโนมิกส์ CINO

การคาดการณ์ราคา CINO

Private Aviation Finance Token โลโก้

Private Aviation Finance Token ราคา (CINO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CINO เป็น USD

$0.02025014
-0.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Private Aviation Finance Token (CINO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01985388
ต่ำสุด 24h
$ 0.02052243
สูงสุด 24h

$ 0.01985388
$ 0.02052243
$ 0.053481
$ 0.01799096
+0.21%

-0.22%

-0.44%

-0.44%

ราคาเรียลไทม์ Private Aviation Finance Token (CINO) คือ $0.02025014 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCINO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01985388 และราคาสูงสุด $ 0.02052243 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CINO คือ $ 0.053481 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01799096

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CINO มีการเปลี่ยนแปลง +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Private Aviation Finance Token (CINO) ข้อมูลการตลาด

$ 13.36M
--
$ 20.25M
659.71M
999,905,839.555595
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Private Aviation Finance Token คือ $ 13.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CINO คือ 659.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 999905839.555595 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.25M

ประวัติราคา Private Aviation Finance Token (CINO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Private Aviation Finance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Private Aviation Finance Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0097879335
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Private Aviation Finance Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0114587442
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Private Aviation Finance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.22%
30 วัน$ -0.0097879335-48.33%
60 วัน$ -0.0114587442-56.58%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

Private Aviation Finance Token (CINO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Private Aviation Finance Token (USD)

Private Aviation Finance Token (CINO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Private Aviation Finance Token (CINO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Private Aviation Finance Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Private Aviation Finance Token ตอนนี้!

CINO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Private Aviation Finance Token (CINO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Private Aviation Finance Token (CINO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CINOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Private Aviation Finance Token (CINO)

วันนี้ Private Aviation Finance Token (CINO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CINO เป็นUSD คือ 0.02025014 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CINO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CINO เป็น USD คือ $ 0.02025014 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Private Aviation Finance Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CINO คือ $ 13.36M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CINO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CINO คือ 659.71M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CINO คือเท่าใด?
CINO ถึงราคา ATH ที่ 0.053481 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CINO คือเท่าไร?
CINO ถึงราคา ATL ที่ 0.01799096 USD
ปริมาณการเทรดของ CINO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CINO คือ -- USD
ปีนี้ CINO จะสูงขึ้นอีกไหม?
CINO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CINO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:09 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

