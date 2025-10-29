Private Aviation Finance Token ราคา (CINO)
+0.21%
-0.22%
-0.44%
-0.44%
ราคาเรียลไทม์ Private Aviation Finance Token (CINO) คือ $0.02025014 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCINO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01985388 และราคาสูงสุด $ 0.02052243 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CINO คือ $ 0.053481 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01799096
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CINO มีการเปลี่ยนแปลง +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Private Aviation Finance Token คือ $ 13.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CINO คือ 659.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 999905839.555595 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.25M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Private Aviation Finance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Private Aviation Finance Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0097879335
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Private Aviation Finance Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0114587442
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Private Aviation Finance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.22%
|30 วัน
|$ -0.0097879335
|-48.33%
|60 วัน
|$ -0.0114587442
|-56.58%
|90 วัน
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
