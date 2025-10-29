Prism AI ราคา (PRSAI)
--
--
-6.30%
-6.30%
ราคาเรียลไทม์ Prism AI (PRSAI) คือ $0.00767566 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPRSAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PRSAI คือ $ 0.617031 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00199182
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PRSAI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.30% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Prism AI คือ $ 7.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PRSAI คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.68K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Prism AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Prism AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012771546
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Prism AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019116714
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Prism AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.4851654966387579
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0012771546
|-16.63%
|60 วัน
|$ -0.0019116714
|-24.90%
|90 วัน
|$ -0.4851654966387579
|-98.44%
Prism AI is a full-stack intelligence platform that transforms raw blockchain data into structured, real-time insight.
It’s not just about showing transactions. Prism AI reveals behavior, surfacing the deeper signals behind wallets, trends, and flows across chains.
While most tools display raw transactions, Prism AI decodes wallet behavior, identifies narrative shifts, and maps on-chain flows with real-time intelligence across multiple chains. Our platform blends behavioral analytics, AI-driven clustering, and multi-chain indexing to uncover insights that are invisible to standard explorers. It’s a full-stack intelligence layer designed for signal over noise.
