ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POWER

ข้อมูลราคา POWER

เอกสารไวท์เปเปอร์ POWER

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ POWER

โทเคโนมิกส์ POWER

การคาดการณ์ราคา POWER

ราคาปัจจุบัน 1 POWER เป็น USD

$0.00470514
+2.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Powerloom (POWER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:11:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Powerloom (POWER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00460174
ต่ำสุด 24h
$ 0.00477887
สูงสุด 24h

$ 0.00460174
$ 0.00477887
$ 0.330112
$ 0.00426987
-0.00%

+1.75%

-2.20%

-2.20%

ราคาเรียลไทม์ Powerloom (POWER) คือ $0.00468925 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPOWER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00460174 และราคาสูงสุด $ 0.00477887 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ POWER คือ $ 0.330112 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00426987

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น POWER มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Powerloom (POWER) ข้อมูลการตลาด

$ 737.61K
--
$ 4.71M
156.77M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Powerloom คือ $ 737.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ POWER คือ 156.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.71M

ประวัติราคา Powerloom (POWER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Powerloom เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Powerloom เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013633384
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Powerloom เป็น USD เท่ากับ $ -0.0023761269
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Powerloom เป็น USD เท่ากับ $ -0.005611975672509589

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.75%
30 วัน$ -0.0013633384-29.07%
60 วัน$ -0.0023761269-50.67%
90 วัน$ -0.005611975672509589-54.47%

อะไรคือ Powerloom (POWER)

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Powerloom (USD)

Powerloom (POWER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Powerloom (POWER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Powerloom

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Powerloom ตอนนี้!

POWER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Powerloom (POWER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Powerloom (POWER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ POWERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Powerloom (POWER)

วันนี้ Powerloom (POWER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน POWER เป็นUSD คือ 0.00468925 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน POWER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ POWER เป็น USD คือ $ 0.00468925 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Powerloom คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ POWER คือ $ 737.61K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ POWER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ POWER คือ 156.77M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ POWER คือเท่าใด?
POWER ถึงราคา ATH ที่ 0.330112 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ POWER คือเท่าไร?
POWER ถึงราคา ATL ที่ 0.00426987 USD
ปริมาณการเทรดของ POWER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ POWER คือ -- USD
ปีนี้ POWER จะสูงขึ้นอีกไหม?
POWER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา POWER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:11:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Powerloom (POWER)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

