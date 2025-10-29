PoPi 4i ราคา (POPI)
+0.23%
-6.63%
+9.83%
+9.83%
ราคาเรียลไทม์ PoPi 4i (POPI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPOPI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ POPI คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น POPI มีการเปลี่ยนแปลง +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PoPi 4i คือ $ 13.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ POPI คือ 819.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 999641994.034179 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.96K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PoPi 4i เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PoPi 4i เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PoPi 4i เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PoPi 4i เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-6.63%
|30 วัน
|$ 0
|-5.08%
|60 วัน
|$ 0
|-0.29%
|90 วัน
|$ 0
|--
PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.
[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve
PoPi 4i (POPI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PoPi 4i (POPI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PoPi 4i
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PoPi 4i ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PoPi 4i (POPI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ POPIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
