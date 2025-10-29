ราคาปัจจุบัน Ponzimon วันนี้ คือ 0.01336662 USD ติดตามการอัปเดตราคา PONZI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PONZI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ponzimon วันนี้ คือ 0.01336662 USD ติดตามการอัปเดตราคา PONZI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PONZI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PONZI

ข้อมูลราคา PONZI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PONZI

โทเคโนมิกส์ PONZI

การคาดการณ์ราคา PONZI

Ponzimon โลโก้

Ponzimon ราคา (PONZI)

ราคาปัจจุบัน 1 PONZI เป็น USD

$0.01336662
$0.01336662
-7.40%1D
Ponzimon (PONZI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:46:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ponzimon (PONZI) (USD)

$ 0.01336538
$ 0.01336538
$ 0.01465665
$ 0.01465665
$ 0.01336538
$ 0.01336538

$ 0.01465665
$ 0.01465665

$ 0.519954
$ 0.519954

$ 0.00421223
$ 0.00421223

-2.57%

-7.42%

+36.74%

+36.74%

ราคาเรียลไทม์ Ponzimon (PONZI) คือ $0.01336662 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPONZI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01336538 และราคาสูงสุด $ 0.01465665 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PONZI คือ $ 0.519954 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00421223

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PONZI มีการเปลี่ยนแปลง -2.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.42% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +36.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ponzimon (PONZI) ข้อมูลการตลาด

$ 100.60K
$ 100.60K

--
----

$ 162.92K
$ 162.92K

7.53M
7.53M

12,188,850.580665
12,188,850.580665

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ponzimon คือ $ 100.60K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PONZI คือ 7.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 12188850.580665 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 162.92K

ประวัติราคา Ponzimon (PONZI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ponzimon เป็น USD เท่ากับ $ -0.00107257180873273
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ponzimon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020838226
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ponzimon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001157108
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ponzimon เป็น USD เท่ากับ $ -0.10046247278853072

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00107257180873273-7.42%
30 วัน$ -0.0020838226-15.58%
60 วัน$ -0.0001157108-0.86%
90 วัน$ -0.10046247278853072-88.25%

อะไรคือ Ponzimon (PONZI)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Ponzimon (USD)

Ponzimon (PONZI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ponzimon (PONZI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ponzimon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ponzimon ตอนนี้!

PONZI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ponzimon (PONZI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ponzimon (PONZI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PONZIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ponzimon (PONZI)

วันนี้ Ponzimon (PONZI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PONZI เป็นUSD คือ 0.01336662 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PONZI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PONZI เป็น USD คือ $ 0.01336662 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ponzimon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PONZI คือ $ 100.60K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PONZI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PONZI คือ 7.53M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PONZI คือเท่าใด?
PONZI ถึงราคา ATH ที่ 0.519954 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PONZI คือเท่าไร?
PONZI ถึงราคา ATL ที่ 0.00421223 USD
ปริมาณการเทรดของ PONZI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PONZI คือ -- USD
ปีนี้ PONZI จะสูงขึ้นอีกไหม?
PONZI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PONZI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:46:24 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

