ราคาปัจจุบัน POLAR AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา POLAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา POLAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

POLAR AI โลโก้

POLAR AI ราคา (POLAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 POLAR เป็น USD

$0.00015183
$0.00015183$0.00015183
+3.10%1D
mexc
USD
POLAR AI (POLAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:07:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา POLAR AI (POLAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.14%

+3.19%

-23.80%

-23.80%

ราคาเรียลไทม์ POLAR AI (POLAR) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPOLAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ POLAR คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น POLAR มีการเปลี่ยนแปลง -4.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -23.80% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

POLAR AI (POLAR) ข้อมูลการตลาด

$ 151.83K
$ 151.83K$ 151.83K

--
----

$ 151.83K
$ 151.83K$ 151.83K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ POLAR AI คือ $ 151.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ POLAR คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 151.83K

ประวัติราคา POLAR AI (POLAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา POLAR AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POLAR AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POLAR AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา POLAR AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.19%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ POLAR AI (POLAR)

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

การคาดการณ์ราคา POLAR AI (USD)

POLAR AI (POLAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ POLAR AI (POLAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ POLAR AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา POLAR AI ตอนนี้!

POLAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ POLAR AI (POLAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ POLAR AI (POLAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ POLARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ POLAR AI (POLAR)

วันนี้ POLAR AI (POLAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน POLAR เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน POLAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ POLAR เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ POLAR AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ POLAR คือ $ 151.83K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ POLAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ POLAR คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ POLAR คือเท่าใด?
POLAR ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ POLAR คือเท่าไร?
POLAR ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ POLAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ POLAR คือ -- USD
ปีนี้ POLAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
POLAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา POLAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:07:12 (UTC+8)

