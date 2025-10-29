ราคาปัจจุบัน PokPok Agent Brain by Virtuals วันนี้ คือ 0.00257633 USD ติดตามการอัปเดตราคา CTDA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CTDA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PokPok Agent Brain by Virtuals วันนี้ คือ 0.00257633 USD ติดตามการอัปเดตราคา CTDA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CTDA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CTDA

ข้อมูลราคา CTDA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CTDA

โทเคโนมิกส์ CTDA

การคาดการณ์ราคา CTDA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

PokPok Agent Brain by Virtuals โลโก้

PokPok Agent Brain by Virtuals ราคา (CTDA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CTDA เป็น USD

$0.00257633
$0.00257633$0.00257633
-3.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:11:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00236751
$ 0.00236751$ 0.00236751
ต่ำสุด 24h
$ 0.00287229
$ 0.00287229$ 0.00287229
สูงสุด 24h

$ 0.00236751
$ 0.00236751$ 0.00236751

$ 0.00287229
$ 0.00287229$ 0.00287229

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

+0.35%

-3.07%

+25.95%

+25.95%

ราคาเรียลไทม์ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) คือ $0.00257633 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCTDA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00236751 และราคาสูงสุด $ 0.00287229 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CTDA คือ $ 0.01343034 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00120611

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CTDA มีการเปลี่ยนแปลง +0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +25.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ข้อมูลการตลาด

$ 416.16K
$ 416.16K$ 416.16K

--
----

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PokPok Agent Brain by Virtuals คือ $ 416.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CTDA คือ 161.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.58M

ประวัติราคา PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PokPok Agent Brain by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PokPok Agent Brain by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009547732
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PokPok Agent Brain by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017742687
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PokPok Agent Brain by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.07%
30 วัน$ -0.0009547732-37.05%
60 วัน$ -0.0017742687-68.86%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา PokPok Agent Brain by Virtuals (USD)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PokPok Agent Brain by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PokPok Agent Brain by Virtuals ตอนนี้!

CTDA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CTDAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

วันนี้ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CTDA เป็นUSD คือ 0.00257633 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CTDA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CTDA เป็น USD คือ $ 0.00257633 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PokPok Agent Brain by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CTDA คือ $ 416.16K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CTDA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CTDA คือ 161.53M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CTDA คือเท่าใด?
CTDA ถึงราคา ATH ที่ 0.01343034 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CTDA คือเท่าไร?
CTDA ถึงราคา ATL ที่ 0.00120611 USD
ปริมาณการเทรดของ CTDA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CTDA คือ -- USD
ปีนี้ CTDA จะสูงขึ้นอีกไหม?
CTDA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CTDA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:11:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,950.27
$114,950.27$114,950.27

+0.26%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,113.28
$4,113.28$4,113.28

+0.40%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03960
$0.03960$0.03960

-14.72%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4967
$3.4967$3.4967

-9.35%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.93
$199.93$199.93

+0.51%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,113.28
$4,113.28$4,113.28

+0.40%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,950.27
$114,950.27$114,950.27

+0.26%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.93
$199.93$199.93

+0.51%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6753
$2.6753$2.6753

+1.49%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20079
$0.20079$0.20079

+0.51%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009978
$0.009978$0.009978

-0.22%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.581
$1.581$1.581

+110.80%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.019000
$0.019000$0.019000

+660.00%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000397
$0.0000000397$0.0000000397

+361.62%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.581
$1.581$1.581

+110.80%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00173
$0.00173$0.00173

+73.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000072
$0.0000000000000000072$0.0000000000000000072

+60.00%