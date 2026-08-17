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ราคาปัจจุบัน Pochita on Ethereum วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด POCHITA เท่ากับ 21,202 USD ติดตามการอัปเดตราคา POCHITA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pochita on Ethereum วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด POCHITA เท่ากับ 21,202 USD ติดตามการอัปเดตราคา POCHITA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pochita on Ethereum ราคา (POCHITA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 POCHITA เป็น USD

$0.000000050399
$0.000000050399$0.000000050399
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pochita on Ethereum (POCHITA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:53:15 (UTC+8)

ราคา Pochita on Ethereum วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pochita on Ethereum (POCHITA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POCHITA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ POCHITA.

Pochita on Ethereum มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 21,202 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 420.69B POCHITA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POCHITA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POCHITA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Pochita on Ethereum (POCHITA) ข้อมูลการตลาด

$ 21.20K
$ 21.20K$ 21.20K

--
----

$ 21.20K
$ 21.20K$ 21.20K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pochita on Ethereum คือ $ 21.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ POCHITA คือ 420.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.20K

ประวัติราคา Pochita on Ethereum USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0
$ 0$ 0

--

+0.13%

-4.20%

-4.20%

ประวัติราคา Pochita on Ethereum (POCHITA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pochita on Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pochita on Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pochita on Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pochita on Ethereum เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.13%
30 วัน$ 0+7.98%
60 วัน$ 0+1.76%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Pochita on Ethereum

การคาดการณ์ราคา Pochita on Ethereum (POCHITA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POCHITA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pochita on Ethereum (POCHITA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pochita on Ethereum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pochita on Ethereum จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POCHITA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pochita on Ethereum

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Pochita on Ethereum (POCHITA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

เกี่ยวกับ Pochita on Ethereum

Pochita บน Ethereum เกี่ยวกับอะไร?

Pochita บน Ethereum เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยชุมชนร้อยเปอร์เซ็นต์ (CTO) ซึ่งขับเคลื่อนโดยชุมชนที่ได้แรงบันดาลใจจากมีม มันคือวิวัฒนาการของมีมคริปโตไวรัลที่โด่งดัง หลังจากที่มีการนำ Pochita สุนัขสายพันธุ์ใหม่มาใช้ โดยเจ้าของ Balltze ผู้สร้างกระแส Cheems meme

อะไรทำให้ Pochita บน Ethereum มีความพิเศษเฉพาะตัว?

ด้วยการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจากนักพัฒนาหรือทีมงานส่วนกลาง โครงการนี้อยู่ในมือของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ มันสะท้อนถึงแนวคิดกระจายอำนาจ ซึ่งการตัดสินใจและทิศทางต่างๆ ถูกกำหนดโดยผู้สนับสนุนและผู้ถือเหรียญ

Pochita บน Ethereum สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

โทเค็น $POCHITA สื่อถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกสนานในโลกคริปโต ซึ่งขับเคลื่อนโดยชุมชนที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Pochita on Ethereum ใช้งาน?

Pochita on Ethereum ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ POCHITA เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.12% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Pochita on Ethereum อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Pochita on Ethereum จัดอยู่ในหมวดหมู่ Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ POCHITA กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Pochita on Ethereum เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿684720.91314384784000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8670 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ POCHITA จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 420690000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Pochita on Ethereum ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา POCHITA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Pochita on Ethereum เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pochita on Ethereum

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:53:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pochita on Ethereum (POCHITA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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