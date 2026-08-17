Pochita on Ethereum ราคา (POCHITA)
ราคาปัจจุบัน Pochita on Ethereum (POCHITA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POCHITA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ POCHITA.
Pochita on Ethereum มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 21,202 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 420.69B POCHITA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POCHITA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POCHITA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pochita on Ethereum คือ $ 21.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ POCHITA คือ 420.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.20K
--
+0.13%
-4.20%
-4.20%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pochita on Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pochita on Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pochita on Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pochita on Ethereum เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.13%
|30 วัน
|$ 0
|+7.98%
|60 วัน
|$ 0
|+1.76%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Pochita on Ethereum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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Pochita บน Ethereum เกี่ยวกับอะไร?
Pochita บน Ethereum เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยชุมชนร้อยเปอร์เซ็นต์ (CTO) ซึ่งขับเคลื่อนโดยชุมชนที่ได้แรงบันดาลใจจากมีม มันคือวิวัฒนาการของมีมคริปโตไวรัลที่โด่งดัง หลังจากที่มีการนำ Pochita สุนัขสายพันธุ์ใหม่มาใช้ โดยเจ้าของ Balltze ผู้สร้างกระแส Cheems meme
อะไรทำให้ Pochita บน Ethereum มีความพิเศษเฉพาะตัว?
ด้วยการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจากนักพัฒนาหรือทีมงานส่วนกลาง โครงการนี้อยู่ในมือของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ มันสะท้อนถึงแนวคิดกระจายอำนาจ ซึ่งการตัดสินใจและทิศทางต่างๆ ถูกกำหนดโดยผู้สนับสนุนและผู้ถือเหรียญ
Pochita บน Ethereum สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
โทเค็น $POCHITA สื่อถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกสนานในโลกคริปโต ซึ่งขับเคลื่อนโดยชุมชนที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Pochita on Ethereum ใช้งาน?
Pochita on Ethereum ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย
ราคาปัจจุบันของ POCHITA เป็นเท่าไร?
โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.12% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์
Pochita on Ethereum อยู่ในหมวดหมู่ใด?
Pochita on Ethereum จัดอยู่ในหมวดหมู่ Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ POCHITA กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI
มูลค่าตามราคาตลาดของ Pochita on Ethereum เป็นเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿684720.91314384784000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8670 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ POCHITA จำนวนเท่าไร?
มีโทเคน 420690000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ
การซื้อขายของ Pochita on Ethereum ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?
ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา POCHITA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด
ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Pochita on Ethereum เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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