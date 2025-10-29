ราคาปัจจุบัน PLYR L1 วันนี้ คือ 0.00342651 USD ติดตามการอัปเดตราคา PLYR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PLYR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PLYR L1 วันนี้ คือ 0.00342651 USD ติดตามการอัปเดตราคา PLYR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PLYR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

PLYR L1 โลโก้

PLYR L1 ราคา (PLYR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PLYR เป็น USD

$0.00342651
+88.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
PLYR L1 (PLYR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:06:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PLYR L1 (PLYR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00178346
ต่ำสุด 24h
$ 0.0040498
สูงสุด 24h

$ 0.00178346
$ 0.0040498
$ 0.02441299
$ 0
-1.64%

+88.97%

+12.79%

+12.79%

ราคาเรียลไทม์ PLYR L1 (PLYR) คือ $0.00342651 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPLYR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00178346 และราคาสูงสุด $ 0.0040498 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PLYR คือ $ 0.02441299 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PLYR มีการเปลี่ยนแปลง -1.64% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +88.97% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +12.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PLYR L1 (PLYR) ข้อมูลการตลาด

$ 418.69K
$ 418.69K$ 418.69K

--
$ 2.57M
122.19M
749,980,955.4992332
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PLYR L1 คือ $ 418.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PLYR คือ 122.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 749980955.4992332 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.57M

ประวัติราคา PLYR L1 (PLYR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PLYR L1 เป็น USD เท่ากับ $ +0.00161323
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PLYR L1 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001705891
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PLYR L1 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008571575
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PLYR L1 เป็น USD เท่ากับ $ -0.002196886579870721

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00161323+88.97%
30 วัน$ +0.0001705891+4.98%
60 วัน$ -0.0008571575-25.01%
90 วัน$ -0.002196886579870721-39.06%

อะไรคือ PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

การคาดการณ์ราคา PLYR L1 (USD)

PLYR L1 (PLYR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PLYR L1 (PLYR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PLYR L1

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PLYR L1 ตอนนี้!

PLYR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ PLYR L1 (PLYR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PLYR L1 (PLYR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PLYRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PLYR L1 (PLYR)

วันนี้ PLYR L1 (PLYR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PLYR เป็นUSD คือ 0.00342651 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PLYR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PLYR เป็น USD คือ $ 0.00342651 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PLYR L1 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PLYR คือ $ 418.69K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PLYR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PLYR คือ 122.19M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PLYR คือเท่าใด?
PLYR ถึงราคา ATH ที่ 0.02441299 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PLYR คือเท่าไร?
PLYR ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ PLYR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PLYR คือ -- USD
ปีนี้ PLYR จะสูงขึ้นอีกไหม?
PLYR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PLYR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:06:51 (UTC+8)

