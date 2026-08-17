Platform of meme coins ราคา (PAYU)
ราคาปัจจุบัน Platform of meme coins (PAYU) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PAYU เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PAYU.
Platform of meme coins มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 605,567 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 543.21T PAYU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PAYU เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PAYU เคลื่อนไหว +0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Platform of meme coins คือ $ 605.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PAYU คือ 543.21T โดยมีอุปทานรวมที่ 543210987654321.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 605.57K
+0.37%
+3.58%
-20.49%
-20.49%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Platform of meme coins เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Platform of meme coins เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Platform of meme coins เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Platform of meme coins เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+3.58%
|30 วัน
|$ 0
|+174.40%
|60 วัน
|$ 0
|+387.92%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ Platform of meme coins อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Platform of meme coins คือเท่าไร?
ราคาสดของ Platform of meme coins (PAYU) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Platform of meme coins ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Platform of meme coins อยู่ในอันดับที่ #3381 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿19556852.61813887864000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ PAYU มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ PAYU คือ 543210987654321.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Platform of meme coins เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Platform of meme coins เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Platform of meme coins ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Platform of meme coins เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ PAYU ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Platform of meme coins?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 3.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ BNB Chain Ecosystem,Meme,Payment Solutions การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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