ราคาปัจจุบัน Planet Horse V2 วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา PHORSE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PHORSE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PHORSE

ข้อมูลราคา PHORSE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PHORSE

โทเคโนมิกส์ PHORSE

การคาดการณ์ราคา PHORSE

Planet Horse V2 โลโก้

Planet Horse V2 ราคา (PHORSE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PHORSE เป็น USD

$0.00021322
$0.00021322$0.00021322
-7.20%1D
Planet Horse V2 (PHORSE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:06:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181314
$ 0.00181314$ 0.00181314

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

-7.21%

+32.60%

+32.60%

ราคาเรียลไทม์ Planet Horse V2 (PHORSE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPHORSE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PHORSE คือ $ 0.00181314 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PHORSE มีการเปลี่ยนแปลง -1.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.21% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +32.60% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Planet Horse V2 (PHORSE) ข้อมูลการตลาด

$ 63.97K
$ 63.97K$ 63.97K

--
----

$ 63.97K
$ 63.97K$ 63.97K

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Planet Horse V2 คือ $ 63.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PHORSE คือ 300.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 300000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 63.97K

ประวัติราคา Planet Horse V2 (PHORSE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Planet Horse V2 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Planet Horse V2 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Planet Horse V2 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Planet Horse V2 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-7.21%
30 วัน$ 0-59.17%
60 วัน$ 0-85.59%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

Planet Horse V2 (PHORSE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Planet Horse V2 (USD)

Planet Horse V2 (PHORSE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Planet Horse V2 (PHORSE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Planet Horse V2

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Planet Horse V2 ตอนนี้!

PHORSE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Planet Horse V2 (PHORSE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Planet Horse V2 (PHORSE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PHORSEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Planet Horse V2 (PHORSE)

วันนี้ Planet Horse V2 (PHORSE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PHORSE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PHORSE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PHORSE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Planet Horse V2 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PHORSE คือ $ 63.97K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PHORSE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PHORSE คือ 300.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PHORSE คือเท่าใด?
PHORSE ถึงราคา ATH ที่ 0.00181314 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PHORSE คือเท่าไร?
PHORSE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ PHORSE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PHORSE คือ -- USD
ปีนี้ PHORSE จะสูงขึ้นอีกไหม?
PHORSE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PHORSE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:06:33 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

