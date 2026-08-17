Ping Ping and Fu Shuang ราคา (熊猫)
ราคาปัจจุบัน Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) วันนี้ $ 0.00148514, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 16.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 熊猫 เป็น USD คือ $ 0.00148514 ต่อ 熊猫.
Ping Ping and Fu Shuang มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,485,128 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.67M 熊猫 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 熊猫 เทรดระหว่าง $ 0.00127872 (ต่ำ) กับ $ 0.00176361 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00256112 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 熊猫 เคลื่อนไหว -5.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 39.71K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ping Ping and Fu Shuang คือ $ 1.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 39.71K อุปทานหมุนเวียนของ 熊猫 คือ 999.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 999673699.453008 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.49M
-5.72%
+16.84%
-8.47%
-8.47%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ping Ping and Fu Shuang เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002141
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ping Ping and Fu Shuang เป็น USD เท่ากับ $ +0.0075790796
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ping Ping and Fu Shuang เป็น USD เท่ากับ $ +0.0155980973
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ping Ping and Fu Shuang เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000009523111761667
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.0002141
|+16.84%
|30 วัน
|$ +0.0075790796
|+510.33%
|60 วัน
|$ +0.0155980973
|+1,050.28%
|90 วัน
|$ -0.0000009523111761667
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Ping Ping and Fu Shuang อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Ping Ping and Fu Shuang คือเท่าไร?
Ping Ping and Fu Shuang เทรดอยู่ที่ ฿0.0479627590296412688000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 16.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มาร์เก็ตแคปและอันดับของ 熊猫 คือเท่าไร?
ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿47962371.48832640576000 熊猫 อยู่ในอันดับ #2491 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี
ปริมาณการเทรดรายวันของ Ping Ping and Fu Shuang มีมากเพียงใด?
มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง
จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ 熊猫 มีเท่าไร?
มีโทเคน 999673699.453008 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?
Ping Ping and Fu Shuang เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0412964025118055424000 และ ฿0.0569559781921338312000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน
Ping Ping and Fu Shuang เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.0827116510268357504000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว
พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ 熊猫 คืออะไร?
พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --
熊猫 มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?
ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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