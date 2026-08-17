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ราคาปัจจุบัน Philip Morris xStock วันนี้ คือ 185.06 USD มูลค่าตลาด PMX เท่ากับ 222,620 USD ติดตามการอัปเดตราคา PMX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Philip Morris xStock วันนี้ คือ 185.06 USD มูลค่าตลาด PMX เท่ากับ 222,620 USD ติดตามการอัปเดตราคา PMX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Philip Morris xStock ราคา (PMX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PMX เป็น USD

$185.05
$185.05$185.05
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Philip Morris xStock (PMX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:45:14 (UTC+8)

ราคา Philip Morris xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Philip Morris xStock (PMX) วันนี้ $ 185.06, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PMX เป็น USD คือ $ 185.06 ต่อ PMX.

Philip Morris xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 222,620 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.20K PMX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PMX เทรดระหว่าง $ 185.05 (ต่ำ) กับ $ 187.35 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 289.84 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 144.78

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PMX เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 83.37.

Philip Morris xStock (PMX) ข้อมูลการตลาด

$ 222.62K
$ 222.62K$ 222.62K

$ 83.37
$ 83.37$ 83.37

$ 85.85M
$ 85.85M$ 85.85M

1.20K
1.20K 1.20K

463,926.2250228814
463,926.2250228814 463,926.2250228814

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Philip Morris xStock คือ $ 222.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 83.37 อุปทานหมุนเวียนของ PMX คือ 1.20K โดยมีอุปทานรวมที่ 463926.2250228814 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 85.85M

ประวัติราคา Philip Morris xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 185.05
$ 185.05$ 185.05
ต่ำสุด 24h
$ 187.35
$ 187.35$ 187.35
สูงสุด 24h

$ 185.05
$ 185.05$ 185.05

$ 187.35
$ 187.35$ 187.35

$ 289.84
$ 289.84$ 289.84

$ 144.78
$ 144.78$ 144.78

+0.00%

-1.22%

-5.18%

-5.18%

ประวัติราคา Philip Morris xStock (PMX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Philip Morris xStock เป็น USD เท่ากับ $ -2.286129999999986
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Philip Morris xStock เป็น USD เท่ากับ $ -5.8524854880
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Philip Morris xStock เป็น USD เท่ากับ $ +2.6324414880
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Philip Morris xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.00879639218743

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -2.286129999999986-1.22%
30 วัน$ -5.8524854880-3.16%
60 วัน$ +2.6324414880+1.42%
90 วัน$ +0.00879639218743+0.00%

การคาดการณ์ราคา Philip Morris xStock

การคาดการณ์ราคา Philip Morris xStock (PMX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PMX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Philip Morris xStock (PMX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Philip Morris xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Philip Morris xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PMX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Philip Morris xStock

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เกี่ยวกับ Philip Morris xStock

ตอนนี้ Philip Morris xStock กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿5976.5329773795152000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

PMX กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem

ตลาด Philip Morris xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ PMX?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 1202.976041069537 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Philip Morris xStock เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿9360.4145583252928000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿4675.6859638225776000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Philip Morris xStock กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Philip Morris xStock

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Philip Morris xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:45:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Philip Morris xStock (PMX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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