ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PHAI

ข้อมูลราคา PHAI

เอกสารไวท์เปเปอร์ PHAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PHAI

โทเคโนมิกส์ PHAI

การคาดการณ์ราคา PHAI

Pharmachain AI โลโก้

Pharmachain AI ราคา (PHAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PHAI เป็น USD

$0.00066568
$0.00066568$0.00066568
+2.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Pharmachain AI (PHAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:05:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Pharmachain AI (PHAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

-3.84%

+2.20%

+68.54%

+68.54%

ราคาเรียลไทม์ Pharmachain AI (PHAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPHAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PHAI คือ $ 0.00142306 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PHAI มีการเปลี่ยนแปลง -3.84% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +68.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Pharmachain AI (PHAI) ข้อมูลการตลาด

$ 110.84K
$ 110.84K$ 110.84K

--
----

$ 665.68K
$ 665.68K$ 665.68K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pharmachain AI คือ $ 110.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PHAI คือ 166.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 665.68K

ประวัติราคา Pharmachain AI (PHAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pharmachain AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pharmachain AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pharmachain AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pharmachain AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.20%
30 วัน$ 0+2.66%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

การคาดการณ์ราคา Pharmachain AI (USD)

Pharmachain AI (PHAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Pharmachain AI (PHAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Pharmachain AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Pharmachain AI ตอนนี้!

PHAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Pharmachain AI (PHAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Pharmachain AI (PHAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PHAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pharmachain AI (PHAI)

วันนี้ Pharmachain AI (PHAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PHAI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PHAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PHAI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Pharmachain AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PHAI คือ $ 110.84K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PHAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PHAI คือ 166.50M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PHAI คือเท่าใด?
PHAI ถึงราคา ATH ที่ 0.00142306 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PHAI คือเท่าไร?
PHAI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ PHAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PHAI คือ -- USD
ปีนี้ PHAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
PHAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PHAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
