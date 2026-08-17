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ราคาปัจจุบัน PETRO PENGUINS วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PENGO เท่ากับ 289,756 USD ติดตามการอัปเดตราคา PENGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PETRO PENGUINS วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PENGO เท่ากับ 289,756 USD ติดตามการอัปเดตราคา PENGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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PETRO PENGUINS ราคา (PENGO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PENGO เป็น USD

$0.00029486
$0.00029486$0.00029486
+0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
PETRO PENGUINS (PENGO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:43:14 (UTC+8)

ราคา PETRO PENGUINS วันนี้

ราคาปัจจุบัน PETRO PENGUINS (PENGO) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PENGO เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PENGO.

PETRO PENGUINS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 289,756 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.98M PENGO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PENGO เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00771213 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PENGO เคลื่อนไหว +0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.01K.

PETRO PENGUINS (PENGO) ข้อมูลการตลาด

$ 289.76K
$ 289.76K$ 289.76K

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

$ 289.76K
$ 289.76K$ 289.76K

999.98M
999.98M 999.98M

999,977,675.19585
999,977,675.19585 999,977,675.19585

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PETRO PENGUINS คือ $ 289.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.01K อุปทานหมุนเวียนของ PENGO คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999977675.19585 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 289.76K

ประวัติราคา PETRO PENGUINS USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00771213
$ 0.00771213$ 0.00771213

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

+5.68%

+1.36%

+1.36%

ประวัติราคา PETRO PENGUINS (PENGO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PETRO PENGUINS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PETRO PENGUINS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PETRO PENGUINS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PETRO PENGUINS เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.68%
30 วัน$ 0+4.36%
60 วัน$ 0-38.54%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา PETRO PENGUINS

การคาดการณ์ราคา PETRO PENGUINS (PENGO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PENGO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PETRO PENGUINS (PENGO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PETRO PENGUINS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PETRO PENGUINS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PENGO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PETRO PENGUINS

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PETRO PENGUINS (PENGO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ PETRO PENGUINS

ราคาสดของ PETRO PENGUINS คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 5.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ PENGO อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ PETRO PENGUINS คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿9357701.76912125152000 PETRO PENGUINS อยู่ในอันดับที่ #4229 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

PENGO มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ PENGO มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ PETRO PENGUINS คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999977675.19585 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PETRO PENGUINS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:43:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PETRO PENGUINS (PENGO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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