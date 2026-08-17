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ราคาปัจจุบัน Persija Fan Token วันนี้ คือ 0.099501 USD มูลค่าตลาด PERSIJA เท่ากับ 14,927.79 USD ติดตามการอัปเดตราคา PERSIJA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Persija Fan Token วันนี้ คือ 0.099501 USD มูลค่าตลาด PERSIJA เท่ากับ 14,927.79 USD ติดตามการอัปเดตราคา PERSIJA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Persija Fan Token ราคา (PERSIJA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PERSIJA เป็น USD

$0.099743
$0.099743$0.099743
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Persija Fan Token (PERSIJA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:42:45 (UTC+8)

ราคา Persija Fan Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Persija Fan Token (PERSIJA) วันนี้ $ 0.099501, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PERSIJA เป็น USD คือ $ 0.099501 ต่อ PERSIJA.

Persija Fan Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 14,927.79 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 150.03K PERSIJA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PERSIJA เทรดระหว่าง $ 0.098527 (ต่ำ) กับ $ 0.10227 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.469462 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.086021

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PERSIJA เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 12.69.

Persija Fan Token (PERSIJA) ข้อมูลการตลาด

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

$ 12.69
$ 12.69$ 12.69

$ 995.01K
$ 995.01K$ 995.01K

150.03K
150.03K 150.03K

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Persija Fan Token คือ $ 14.93K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 12.69 อุปทานหมุนเวียนของ PERSIJA คือ 150.03K โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 995.01K

ประวัติราคา Persija Fan Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.098527
$ 0.098527$ 0.098527
ต่ำสุด 24h
$ 0.10227
$ 0.10227$ 0.10227
สูงสุด 24h

$ 0.098527
$ 0.098527$ 0.098527

$ 0.10227
$ 0.10227$ 0.10227

$ 0.469462
$ 0.469462$ 0.469462

$ 0.086021
$ 0.086021$ 0.086021

+0.19%

-1.65%

+3.03%

+3.03%

ประวัติราคา Persija Fan Token (PERSIJA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Persija Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00166906312529197
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Persija Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0146896908
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Persija Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0499429548
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Persija Fan Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000275411011274

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00166906312529197-1.65%
30 วัน$ -0.0146896908-14.76%
60 วัน$ -0.0499429548-50.19%
90 วัน$ +0.00000275411011274+0.00%

การคาดการณ์ราคา Persija Fan Token

การคาดการณ์ราคา Persija Fan Token (PERSIJA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PERSIJA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Persija Fan Token (PERSIJA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Persija Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Persija Fan Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PERSIJA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Persija Fan Token

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Persija Fan Token (PERSIJA) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

เกี่ยวกับ Persija Fan Token

ราคาปัจจุบันของ Persija Fan Token (PERSIJA) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿3.21339569751561192000 ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -1.65% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น PERSIJA จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ PERSIJA คือ 150026.0 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Persija Fan Token กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ PERSIJA ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Persija Fan Token วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿482094.6137166116568000 ทำให้ Persija Fan Token อยู่ในอันดับที่ #9408 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ PERSIJA ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Persija Fan Token?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -1.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Persija Fan Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:42:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Persija Fan Token (PERSIJA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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