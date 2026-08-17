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ราคาปัจจุบัน Pawtato วันนี้ คือ 0.00597376 USD มูลค่าตลาด TATO เท่ากับ 1,718,682 USD ติดตามการอัปเดตราคา TATO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pawtato วันนี้ คือ 0.00597376 USD มูลค่าตลาด TATO เท่ากับ 1,718,682 USD ติดตามการอัปเดตราคา TATO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pawtato ราคา (TATO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TATO เป็น USD

$0.00595187
$0.00595187$0.00595187
+0.07%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pawtato (TATO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:35:49 (UTC+8)

ราคา Pawtato วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pawtato (TATO) วันนี้ $ 0.00597376, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TATO เป็น USD คือ $ 0.00597376 ต่อ TATO.

Pawtato มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,718,682 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 287.71M TATO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TATO เทรดระหว่าง $ 0.0053921 (ต่ำ) กับ $ 0.00620088 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0261268 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00107938

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TATO เคลื่อนไหว +0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.82% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.55K.

Pawtato (TATO) ข้อมูลการตลาด

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 2.55K
$ 2.55K$ 2.55K

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

287.71M
287.71M 287.71M

988,353,629.3368921
988,353,629.3368921 988,353,629.3368921

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pawtato คือ $ 1.72M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.55K อุปทานหมุนเวียนของ TATO คือ 287.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 988353629.3368921 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.90M

ประวัติราคา Pawtato USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0053921
$ 0.0053921$ 0.0053921
ต่ำสุด 24h
$ 0.00620088
$ 0.00620088$ 0.00620088
สูงสุด 24h

$ 0.0053921
$ 0.0053921$ 0.0053921

$ 0.00620088
$ 0.00620088$ 0.00620088

$ 0.0261268
$ 0.0261268$ 0.0261268

$ 0.00107938
$ 0.00107938$ 0.00107938

+0.48%

+7.96%

-3.82%

-3.82%

ประวัติราคา Pawtato (TATO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pawtato เป็น USD เท่ากับ $ +0.00044052
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pawtato เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011827871
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pawtato เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003259122
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pawtato เป็น USD เท่ากับ $ -0.000022722056145838

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00044052+7.96%
30 วัน$ -0.0011827871-19.79%
60 วัน$ -0.0003259122-5.45%
90 วัน$ -0.000022722056145838-0.00%

การคาดการณ์ราคา Pawtato

การคาดการณ์ราคา Pawtato (TATO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TATO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pawtato (TATO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pawtato อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pawtato จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TATO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pawtato

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เกี่ยวกับ Pawtato

ราคาปัจจุบันของ Pawtato คือเท่าไร?

Pawtato ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1929232337563528192000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 7.96% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

TATO เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 7.96% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก TATO กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Pawtato มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Sui Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Sui Ecosystem TATO แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Pawtato ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿55505023.50928660944000 ส่งผลให้ TATO อยู่ในอันดับที่ #2345 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.174138460322749832000 ถึง ฿0.2002580990423272896000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

TATO มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Pawtato มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ TATO อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 287705345.2560915 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pawtato

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:35:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pawtato (TATO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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