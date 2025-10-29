ราคาปัจจุบัน Pancake Bunny วันนี้ คือ 0.03446108 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUNNY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BUNNY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Pancake Bunny วันนี้ คือ 0.03446108 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUNNY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BUNNY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Pancake Bunny ราคา (BUNNY)

$0.03446108
-5.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Pancake Bunny (BUNNY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:12:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Pancake Bunny (BUNNY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03444934
ต่ำสุด 24h
$ 0.03653799
สูงสุด 24h

$ 0.03444934
$ 0.03653799
$ 512.75
$ 0.03211505
-3.27%

-5.32%

-4.98%

-4.98%

ราคาเรียลไทม์ Pancake Bunny (BUNNY) คือ $0.03446108 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBUNNY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03444934 และราคาสูงสุด $ 0.03653799 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BUNNY คือ $ 512.75 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03211505

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BUNNY มีการเปลี่ยนแปลง -3.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Pancake Bunny (BUNNY) ข้อมูลการตลาด

$ 17.65K
--
$ 528.37K
510.23K
15,274,247.51454069
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pancake Bunny คือ $ 17.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BUNNY คือ 510.23K โดยมีอุปทานรวมที่ 15274247.51454069 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 528.37K

ประวัติราคา Pancake Bunny (BUNNY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pancake Bunny เป็น USD เท่ากับ $ -0.00193797942205915
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pancake Bunny เป็น USD เท่ากับ $ +0.0008900056
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pancake Bunny เป็น USD เท่ากับ $ -0.0075862173
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pancake Bunny เป็น USD เท่ากับ $ -0.02711238294819465

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00193797942205915-5.32%
30 วัน$ +0.0008900056+2.58%
60 วัน$ -0.0075862173-22.01%
90 วัน$ -0.02711238294819465-44.03%

อะไรคือ Pancake Bunny (BUNNY)

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Pancake Bunny (BUNNY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Pancake Bunny (USD)

Pancake Bunny (BUNNY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Pancake Bunny (BUNNY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Pancake Bunny

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Pancake Bunny ตอนนี้!

BUNNY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Pancake Bunny (BUNNY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Pancake Bunny (BUNNY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BUNNYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pancake Bunny (BUNNY)

วันนี้ Pancake Bunny (BUNNY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BUNNY เป็นUSD คือ 0.03446108 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BUNNY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BUNNY เป็น USD คือ $ 0.03446108 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Pancake Bunny คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BUNNY คือ $ 17.65K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BUNNY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BUNNY คือ 510.23K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BUNNY คือเท่าใด?
BUNNY ถึงราคา ATH ที่ 512.75 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BUNNY คือเท่าไร?
BUNNY ถึงราคา ATL ที่ 0.03211505 USD
ปริมาณการเทรดของ BUNNY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BUNNY คือ -- USD
ปีนี้ BUNNY จะสูงขึ้นอีกไหม?
BUNNY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BUNNY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:12:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pancake Bunny (BUNNY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

