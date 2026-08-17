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ราคาปัจจุบัน Palantir xStock วันนี้ คือ 173.75 USD มูลค่าตลาด PLTRX เท่ากับ 2,158,722 USD ติดตามการอัปเดตราคา PLTRX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Palantir xStock วันนี้ คือ 173.75 USD มูลค่าตลาด PLTRX เท่ากับ 2,158,722 USD ติดตามการอัปเดตราคา PLTRX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Palantir xStock ราคา (PLTRX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PLTRX เป็น USD

$173.65
$173.65$173.65
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Palantir xStock (PLTRX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:31:31 (UTC+8)

ราคา Palantir xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Palantir xStock (PLTRX) วันนี้ $ 173.75, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PLTRX เป็น USD คือ $ 173.75 ต่อ PLTRX.

Palantir xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,158,722 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.42K PLTRX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PLTRX เทรดระหว่าง $ 170.34 (ต่ำ) กับ $ 175.34 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 198.36 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 106.21

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PLTRX เคลื่อนไหว +0.88% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.17K.

Palantir xStock (PLTRX) ข้อมูลการตลาด

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 7.17K
$ 7.17K$ 7.17K

$ 166.05M
$ 166.05M$ 166.05M

12.42K
12.42K 12.42K

955,709.7092301559
955,709.7092301559 955,709.7092301559

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Palantir xStock คือ $ 2.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.17K อุปทานหมุนเวียนของ PLTRX คือ 12.42K โดยมีอุปทานรวมที่ 955709.7092301559 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 166.05M

ประวัติราคา Palantir xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 170.34
$ 170.34$ 170.34
ต่ำสุด 24h
$ 175.34
$ 175.34$ 175.34
สูงสุด 24h

$ 170.34
$ 170.34$ 170.34

$ 175.34
$ 175.34$ 175.34

$ 198.36
$ 198.36$ 198.36

$ 106.21
$ 106.21$ 106.21

+0.88%

+0.06%

+1.62%

+1.62%

ประวัติราคา Palantir xStock (PLTRX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Palantir xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.104452
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palantir xStock เป็น USD เท่ากับ $ +55.9737710000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palantir xStock เป็น USD เท่ากับ $ +53.4671318750
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palantir xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.01249374451876

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.104452+0.06%
30 วัน$ +55.9737710000+32.22%
60 วัน$ +53.4671318750+30.77%
90 วัน$ +0.01249374451876+0.00%

การคาดการณ์ราคา Palantir xStock

การคาดการณ์ราคา Palantir xStock (PLTRX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PLTRX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Palantir xStock (PLTRX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Palantir xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Palantir xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PLTRX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Palantir xStock

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เกี่ยวกับ Palantir xStock

ราคาตลาดปัจจุบันของ PLTRX คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿5611.2752881211000000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Palantir xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 PLTRX แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ PLTRX เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน PLTRX มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Palantir xStock วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿5501.1489644808528000 และ ฿5662.6245123404528000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ PLTRX ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ PLTRX เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Palantir xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:31:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Palantir xStock (PLTRX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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