Paddle Finance ราคา (PADD)
-0.00%
-11.16%
+49.43%
+49.43%
ราคาเรียลไทม์ Paddle Finance (PADD) คือ $0.00081589 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPADD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00081587 และราคาสูงสุด $ 0.00091841 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PADD คือ $ 0.00884559 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00038425
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PADD มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -11.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +49.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Paddle Finance คือ $ 100.60K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PADD คือ 123.29M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 815.96K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Paddle Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000102506560591133
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paddle Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003237272
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paddle Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003646232
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paddle Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00242629795026604
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000102506560591133
|-11.16%
|30 วัน
|$ -0.0003237272
|-39.67%
|60 วัน
|$ -0.0003646232
|-44.69%
|90 วัน
|$ -0.00242629795026604
|-74.83%
Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.
