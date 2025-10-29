ราคาปัจจุบัน Paddle Finance วันนี้ คือ 0.00081589 USD ติดตามการอัปเดตราคา PADD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PADD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Paddle Finance วันนี้ คือ 0.00081589 USD ติดตามการอัปเดตราคา PADD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PADD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PADD

ข้อมูลราคา PADD

เอกสารไวท์เปเปอร์ PADD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PADD

โทเคโนมิกส์ PADD

การคาดการณ์ราคา PADD

Paddle Finance โลโก้

Paddle Finance ราคา (PADD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PADD เป็น USD

$0.00081589
-11.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Paddle Finance (PADD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:04:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Paddle Finance (PADD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00081587
ต่ำสุด 24h
$ 0.00091841
สูงสุด 24h

$ 0.00081587
$ 0.00091841
$ 0.00884559
$ 0.00038425
-0.00%

-11.16%

+49.43%

+49.43%

ราคาเรียลไทม์ Paddle Finance (PADD) คือ $0.00081589 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPADD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00081587 และราคาสูงสุด $ 0.00091841 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PADD คือ $ 0.00884559 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00038425

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PADD มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -11.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +49.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Paddle Finance (PADD) ข้อมูลการตลาด

$ 100.60K
--
$ 815.96K
123.29M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Paddle Finance คือ $ 100.60K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PADD คือ 123.29M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 815.96K

ประวัติราคา Paddle Finance (PADD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Paddle Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000102506560591133
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paddle Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003237272
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paddle Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003646232
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paddle Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00242629795026604

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000102506560591133-11.16%
30 วัน$ -0.0003237272-39.67%
60 วัน$ -0.0003646232-44.69%
90 วัน$ -0.00242629795026604-74.83%

อะไรคือ Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Paddle Finance (USD)

Paddle Finance (PADD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Paddle Finance (PADD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Paddle Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Paddle Finance ตอนนี้!

PADD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Paddle Finance (PADD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Paddle Finance (PADD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PADDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Paddle Finance (PADD)

วันนี้ Paddle Finance (PADD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PADD เป็นUSD คือ 0.00081589 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PADD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PADD เป็น USD คือ $ 0.00081589 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Paddle Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PADD คือ $ 100.60K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PADD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PADD คือ 123.29M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PADD คือเท่าใด?
PADD ถึงราคา ATH ที่ 0.00884559 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PADD คือเท่าไร?
PADD ถึงราคา ATL ที่ 0.00038425 USD
ปริมาณการเทรดของ PADD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PADD คือ -- USD
ปีนี้ PADD จะสูงขึ้นอีกไหม?
PADD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PADD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Paddle Finance (PADD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

