ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OUTLAW

ข้อมูลราคา OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

ราคาเรียลไทม์ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) คือ $0.00100508 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOUTLAW ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.00128847 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OUTLAW คือ $ 0.02415954 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OUTLAW มีการเปลี่ยนแปลง -0.66% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -66.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) ข้อมูลการตลาด

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

995.20M
995.20M 995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063 995,199,151.884063

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OUTLAW Crypto Games คือ $ 1.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OUTLAW คือ 995.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 995199151.884063 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.00M

ประวัติราคา OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OUTLAW Crypto Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.000283393876607913
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OUTLAW Crypto Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008091419
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OUTLAW Crypto Games เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OUTLAW Crypto Games เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000283393876607913-21.99%
30 วัน$ -0.0008091419-80.50%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา OUTLAW Crypto Games (USD)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ OUTLAW Crypto Games

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา OUTLAW Crypto Games ตอนนี้!

OUTLAW เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OUTLAWโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

วันนี้ OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OUTLAW เป็นUSD คือ 0.00100508 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OUTLAW เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OUTLAW เป็น USD คือ $ 0.00100508 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ OUTLAW Crypto Games คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OUTLAW คือ $ 1.00M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OUTLAW คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OUTLAW คือ 995.20M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OUTLAW คือเท่าใด?
OUTLAW ถึงราคา ATH ที่ 0.02415954 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OUTLAW คือเท่าไร?
OUTLAW ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ OUTLAW คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OUTLAW คือ -- USD
ปีนี้ OUTLAW จะสูงขึ้นอีกไหม?
OUTLAW อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OUTLAW เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
