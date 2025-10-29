ราคาปัจจุบัน OpenDelta GMCI30 วันนี้ คือ 0.207662 USD ติดตามการอัปเดตราคา OG30 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OG30 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน OpenDelta GMCI30 วันนี้ คือ 0.207662 USD ติดตามการอัปเดตราคา OG30 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OG30 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OG30

ข้อมูลราคา OG30

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OG30

โทเคโนมิกส์ OG30

การคาดการณ์ราคา OG30

OpenDelta GMCI30 โลโก้

OpenDelta GMCI30 ราคา (OG30)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OG30 เป็น USD

$0.207662
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:03:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.207611
ต่ำสุด 24h
$ 0.209107
สูงสุด 24h

$ 0.207611
$ 0.209107
$ 0.258621
$ 0.199645
-0.00%

-0.68%

+2.20%

+2.20%

ราคาเรียลไทม์ OpenDelta GMCI30 (OG30) คือ $0.207662 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOG30 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.207611 และราคาสูงสุด $ 0.209107 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OG30 คือ $ 0.258621 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.199645

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OG30 มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

OpenDelta GMCI30 (OG30) ข้อมูลการตลาด

$ 195.22K
--
----

$ 195.22K
940.00K
940.00K 940.00K

939,999.997995219
939,999.997995219 939,999.997995219

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OpenDelta GMCI30 คือ $ 195.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OG30 คือ 940.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 939999.997995219 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 195.22K

ประวัติราคา OpenDelta GMCI30 (OG30) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OpenDelta GMCI30 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014427488112938
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OpenDelta GMCI30 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0087030521
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OpenDelta GMCI30 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OpenDelta GMCI30 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0014427488112938-0.68%
30 วัน$ -0.0087030521-4.19%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

OpenDelta GMCI30 (OG30) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา OpenDelta GMCI30 (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ OpenDelta GMCI30 (OG30) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ OpenDelta GMCI30

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา OpenDelta GMCI30 ตอนนี้!

OG30 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ OpenDelta GMCI30 (OG30)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OpenDelta GMCI30 (OG30) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OG30โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OpenDelta GMCI30 (OG30)

วันนี้ OpenDelta GMCI30 (OG30) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OG30 เป็นUSD คือ 0.207662 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OG30 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OG30 เป็น USD คือ $ 0.207662 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ OpenDelta GMCI30 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OG30 คือ $ 195.22K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OG30 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OG30 คือ 940.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OG30 คือเท่าใด?
OG30 ถึงราคา ATH ที่ 0.258621 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OG30 คือเท่าไร?
OG30 ถึงราคา ATL ที่ 0.199645 USD
ปริมาณการเทรดของ OG30 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OG30 คือ -- USD
ปีนี้ OG30 จะสูงขึ้นอีกไหม?
OG30 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OG30 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OpenDelta GMCI30 (OG30)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

