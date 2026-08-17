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ราคาปัจจุบัน OnRe Tokenized Reinsurance วันนี้ คือ 1.13 USD มูลค่าตลาด ONYC เท่ากับ 262,085,048 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OnRe Tokenized Reinsurance วันนี้ คือ 1.13 USD มูลค่าตลาด ONYC เท่ากับ 262,085,048 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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OnRe Tokenized Reinsurance ราคา (ONYC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ONYC เป็น USD

$1.13
$1.13$1.13
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:19:38 (UTC+8)

ราคา OnRe Tokenized Reinsurance วันนี้

ราคาปัจจุบัน OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) วันนี้ $ 1.13, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ONYC เป็น USD คือ $ 1.13 ต่อ ONYC.

OnRe Tokenized Reinsurance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 262,085,048 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 231.16M ONYC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ONYC เทรดระหว่าง $ 1.13 (ต่ำ) กับ $ 1.14 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.17 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.005

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ONYC เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 652.41K.

OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) ข้อมูลการตลาด

$ 262.09M
$ 262.09M$ 262.09M

$ 652.41K
$ 652.41K$ 652.41K

$ 262.09M
$ 262.09M$ 262.09M

231.16M
231.16M 231.16M

231,164,673.0142528
231,164,673.0142528 231,164,673.0142528

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OnRe Tokenized Reinsurance คือ $ 262.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 652.41K อุปทานหมุนเวียนของ ONYC คือ 231.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 231164673.0142528 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 262.09M

ประวัติราคา OnRe Tokenized Reinsurance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
ต่ำสุด 24h
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
สูงสุด 24h

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

-0.02%

+0.06%

+0.16%

+0.16%

ประวัติราคา OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OnRe Tokenized Reinsurance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00070493
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OnRe Tokenized Reinsurance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0100358690
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OnRe Tokenized Reinsurance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0207564050
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OnRe Tokenized Reinsurance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0038046016117365

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00070493+0.06%
30 วัน$ +0.0100358690+0.89%
60 วัน$ +0.0207564050+1.84%
90 วัน$ -0.0038046016117365-0.00%

การคาดการณ์ราคา OnRe Tokenized Reinsurance

การคาดการณ์ราคา OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ONYC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OnRe Tokenized Reinsurance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OnRe Tokenized Reinsurance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ONYC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OnRe Tokenized Reinsurance

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เกี่ยวกับ OnRe Tokenized Reinsurance

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ OnRe Tokenized Reinsurance คือเท่าไร?

OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿36.4934738162696000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา OnRe Tokenized Reinsurance ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย ONYC แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ OnRe Tokenized Reinsurance ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน OnRe Tokenized Reinsurance อยู่ในอันดับที่ #138 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿8464065342.32191265216000 ซึ่งทำให้ OnRe Tokenized Reinsurance อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ ONYC?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 231164673.0142528 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ OnRe Tokenized Reinsurance เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿36.4934738162696000 จนถึง ฿36.8164249119888000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

OnRe Tokenized Reinsurance เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin อื่นๆ ONYC ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OnRe Tokenized Reinsurance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:19:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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