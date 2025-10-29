Onchain Yield Coin ราคา (ONYC)
+0.03%
+0.04%
+0.29%
+0.29%
ราคาเรียลไทม์ Onchain Yield Coin (ONYC) คือ $1.043 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดONYC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.042 และราคาสูงสุด $ 1.044 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ONYC คือ $ 1.045 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.005
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ONYC มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Onchain Yield Coin คือ $ 104.29M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ONYC คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99999997.27956459 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 104.29M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Onchain Yield Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.00037809
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onchain Yield Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0150217032
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onchain Yield Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0206007102
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onchain Yield Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0344797581460244
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00037809
|+0.04%
|30 วัน
|$ +0.0150217032
|+1.44%
|60 วัน
|$ +0.0206007102
|+1.98%
|90 วัน
|$ +0.0344797581460244
|+3.42%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
Onchain Yield Coin (ONYC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Onchain Yield Coin (ONYC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Onchain Yield Coin
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Onchain Yield Coin ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Onchain Yield Coin (ONYC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ONYCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
