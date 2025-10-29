ราคาปัจจุบัน Onchain Yield Coin วันนี้ คือ 1.043 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ONYC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Onchain Yield Coin วันนี้ คือ 1.043 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ONYC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ONYC

ข้อมูลราคา ONYC

เอกสารไวท์เปเปอร์ ONYC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ONYC

โทเคโนมิกส์ ONYC

การคาดการณ์ราคา ONYC

Onchain Yield Coin ราคา (ONYC)

ราคาปัจจุบัน 1 ONYC เป็น USD

$1.043
$1.043$1.043
0.00%1D
Onchain Yield Coin (ONYC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.042
$ 1.042$ 1.042
ต่ำสุด 24h
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
สูงสุด 24h

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

+0.03%

+0.04%

+0.29%

+0.29%

ราคาเรียลไทม์ Onchain Yield Coin (ONYC) คือ $1.043 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดONYC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.042 และราคาสูงสุด $ 1.044 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ONYC คือ $ 1.045 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.005

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ONYC มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Onchain Yield Coin (ONYC) ข้อมูลการตลาด

$ 104.29M
$ 104.29M$ 104.29M

--
----

$ 104.29M
$ 104.29M$ 104.29M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.27956459
99,999,997.27956459 99,999,997.27956459

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Onchain Yield Coin คือ $ 104.29M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ONYC คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99999997.27956459 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 104.29M

ประวัติราคา Onchain Yield Coin (ONYC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Onchain Yield Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.00037809
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onchain Yield Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0150217032
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onchain Yield Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0206007102
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onchain Yield Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0344797581460244

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00037809+0.04%
30 วัน$ +0.0150217032+1.44%
60 วัน$ +0.0206007102+1.98%
90 วัน$ +0.0344797581460244+3.42%

อะไรคือ Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Onchain Yield Coin (USD)

Onchain Yield Coin (ONYC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Onchain Yield Coin (ONYC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Onchain Yield Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Onchain Yield Coin ตอนนี้!

ONYC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Onchain Yield Coin (ONYC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Onchain Yield Coin (ONYC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ONYCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Onchain Yield Coin (ONYC)

วันนี้ Onchain Yield Coin (ONYC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ONYC เป็นUSD คือ 1.043 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ONYC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ONYC เป็น USD คือ $ 1.043 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Onchain Yield Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ONYC คือ $ 104.29M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ONYC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ONYC คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ONYC คือเท่าใด?
ONYC ถึงราคา ATH ที่ 1.045 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ONYC คือเท่าไร?
ONYC ถึงราคา ATL ที่ 1.005 USD
ปริมาณการเทรดของ ONYC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ONYC คือ -- USD
ปีนี้ ONYC จะสูงขึ้นอีกไหม?
ONYC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ONYC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:02 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

