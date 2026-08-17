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ราคาปัจจุบัน Omnis Genesis by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OMNI เท่ากับ 12,881.96 USD ติดตามการอัปเดตราคา OMNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Omnis Genesis by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OMNI เท่ากับ 12,881.96 USD ติดตามการอัปเดตราคา OMNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Omnis Genesis by Virtuals ราคา (OMNI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OMNI เป็น USD

$0.00001525
$0.00001525$0.00001525
-1.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:18:15 (UTC+8)

ราคา Omnis Genesis by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OMNI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ OMNI.

Omnis Genesis by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 12,881.96 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 844.79M OMNI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OMNI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00270251 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OMNI เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) ข้อมูลการตลาด

$ 12.88K
$ 12.88K$ 12.88K

--
----

$ 15.18K
$ 15.18K$ 15.18K

844.79M
844.79M 844.79M

844,789,131.4558294
844,789,131.4558294 844,789,131.4558294

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Omnis Genesis by Virtuals คือ $ 12.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OMNI คือ 844.79M โดยมีอุปทานรวมที่ 844789131.4558294 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.18K

ประวัติราคา Omnis Genesis by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00270251
$ 0.00270251$ 0.00270251

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.93%

-1.84%

-1.84%

ประวัติราคา Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Omnis Genesis by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnis Genesis by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnis Genesis by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Omnis Genesis by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.93%
30 วัน$ 0-13.36%
60 วัน$ 0-33.33%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Omnis Genesis by Virtuals

การคาดการณ์ราคา Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OMNI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Omnis Genesis by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Omnis Genesis by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OMNI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Omnis Genesis by Virtuals

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Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

เกี่ยวกับ Omnis Genesis by Virtuals

ปัจจุบัน Omnis Genesis by Virtuals มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Omnis Genesis by Virtuals ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.93% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ OMNI จะขึ้นหรือลง?

OMNI มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Artificial Intelligence (AI),Analytics,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem

วันนี้ Omnis Genesis by Virtuals ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย OMNI อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Omnis Genesis by Virtuals แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Analytics,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- OMNI มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี OMNI อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 844789131.4558294 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Omnis Genesis by Virtuals คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿0.0872778565692095192000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Omnis Genesis by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:18:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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