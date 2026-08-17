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ราคาปัจจุบัน Official Saudi Oil Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OSOR เท่ากับ 25,785 USD ติดตามการอัปเดตราคา OSOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Official Saudi Oil Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OSOR เท่ากับ 25,785 USD ติดตามการอัปเดตราคา OSOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Official Saudi Oil Reserve ราคา (OSOR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OSOR เป็น USD

$0.00002579
$0.00002579$0.00002579
-8.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Official Saudi Oil Reserve (OSOR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:14:52 (UTC+8)

ราคา Official Saudi Oil Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน Official Saudi Oil Reserve (OSOR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OSOR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ OSOR.

Official Saudi Oil Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 25,785 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.99M OSOR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OSOR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00979697 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OSOR เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Official Saudi Oil Reserve (OSOR) ข้อมูลการตลาด

$ 25.79K
$ 25.79K$ 25.79K

--
----

$ 25.79K
$ 25.79K$ 25.79K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,701.011475
999,987,701.011475 999,987,701.011475

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Official Saudi Oil Reserve คือ $ 25.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OSOR คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999987701.011475 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 25.79K

ประวัติราคา Official Saudi Oil Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00979697
$ 0.00979697$ 0.00979697

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-8.03%

-20.71%

-20.71%

ประวัติราคา Official Saudi Oil Reserve (OSOR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Official Saudi Oil Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Saudi Oil Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Saudi Oil Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Saudi Oil Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.03%
30 วัน$ 0-38.45%
60 วัน$ 0-64.04%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Official Saudi Oil Reserve

การคาดการณ์ราคา Official Saudi Oil Reserve (OSOR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OSOR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Official Saudi Oil Reserve (OSOR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Official Saudi Oil Reserve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Official Saudi Oil Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OSOR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Official Saudi Oil Reserve

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Official Saudi Oil Reserve (OSOR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ Official Saudi Oil Reserve

ราคาปัจจุบันของ Official Saudi Oil Reserve คือเท่าไร?

Official Saudi Oil Reserve (OSOR) ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -8.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Official Saudi Oil Reserve มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme OSOR มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ OSOR ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OSOR มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Official Saudi Oil Reserve มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999987701.011475 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ OSOR คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Official Saudi Oil Reserve ครองอันดับตลาดที่ #8260 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿832729.40031195720000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Official Saudi Oil Reserve มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -8.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Official Saudi Oil Reserve เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme OSOR แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Official Saudi Oil Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:14:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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