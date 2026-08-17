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ราคาปัจจุบัน Official Capybara coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CAPYBARA เท่ากับ 9,898.62 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAPYBARA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Official Capybara coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CAPYBARA เท่ากับ 9,898.62 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAPYBARA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Official Capybara coin ราคา (CAPYBARA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CAPYBARA เป็น USD

$0.00000986
$0.00000986$0.00000986
-1.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Official Capybara coin (CAPYBARA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:14:22 (UTC+8)

ราคา Official Capybara coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Official Capybara coin (CAPYBARA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CAPYBARA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CAPYBARA.

Official Capybara coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,898.62 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.93M CAPYBARA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CAPYBARA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CAPYBARA เคลื่อนไหว +0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Official Capybara coin (CAPYBARA) ข้อมูลการตลาด

$ 9.90K
$ 9.90K$ 9.90K

--
----

$ 9.90K
$ 9.90K$ 9.90K

999.93M
999.93M 999.93M

999,933,182.0
999,933,182.0 999,933,182.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Official Capybara coin คือ $ 9.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAPYBARA คือ 999.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 999933182.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.90K

ประวัติราคา Official Capybara coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

-0.86%

-1.47%

-1.47%

ประวัติราคา Official Capybara coin (CAPYBARA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Official Capybara coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Capybara coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Capybara coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Capybara coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.86%
30 วัน$ 0+0.24%
60 วัน$ 0-19.45%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Official Capybara coin

การคาดการณ์ราคา Official Capybara coin (CAPYBARA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CAPYBARA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Official Capybara coin (CAPYBARA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Official Capybara coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Official Capybara coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CAPYBARA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Official Capybara coin

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Official Capybara coin (CAPYBARA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Official Capybara coin

ปัจจุบัน Official Capybara coin มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Official Capybara coin ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.86% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ CAPYBARA จะขึ้นหรือลง?

CAPYBARA มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem

วันนี้ Official Capybara coin ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย CAPYBARA อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Official Capybara coin แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- CAPYBARA มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี CAPYBARA อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 999933182.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Official Capybara coin คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿ ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Official Capybara coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:14:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Official Capybara coin (CAPYBARA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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