ราคาปัจจุบัน Officat วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา OFFICAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OFFICAT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OFFICAT

ข้อมูลราคา OFFICAT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OFFICAT

โทเคโนมิกส์ OFFICAT

การคาดการณ์ราคา OFFICAT

Officat โลโก้

Officat ราคา (OFFICAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OFFICAT เป็น USD

$0.00053121
-0.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Officat (OFFICAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:27:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Officat (OFFICAT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0
$ 0.01334922
$ 0
+0.20%

-0.55%

-0.35%

-0.35%

ราคาเรียลไทม์ Officat (OFFICAT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOFFICAT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OFFICAT คือ $ 0.01334922 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OFFICAT มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.35% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Officat (OFFICAT) ข้อมูลการตลาด

$ 531.21K
--
$ 531.21K
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Officat คือ $ 531.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OFFICAT คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 531.21K

ประวัติราคา Officat (OFFICAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Officat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Officat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Officat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Officat เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.55%
30 วัน$ 0-92.63%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Officat (OFFICAT)

The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching…

ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at.

Officat is the cat you can’t ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar.

SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT

Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0

JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you’re not following the cat. The cat is already following you.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Officat (USD)

Officat (OFFICAT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Officat (OFFICAT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Officat

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Officat ตอนนี้!

OFFICAT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Officat (OFFICAT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Officat (OFFICAT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OFFICATโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Officat (OFFICAT)

วันนี้ Officat (OFFICAT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OFFICAT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OFFICAT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OFFICAT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Officat คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OFFICAT คือ $ 531.21K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OFFICAT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OFFICAT คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OFFICAT คือเท่าใด?
OFFICAT ถึงราคา ATH ที่ 0.01334922 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OFFICAT คือเท่าไร?
OFFICAT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ OFFICAT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OFFICAT คือ -- USD
ปีนี้ OFFICAT จะสูงขึ้นอีกไหม?
OFFICAT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OFFICAT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:27:48 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

