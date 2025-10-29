ราคาปัจจุบัน Odin Liquidity Network วันนี้ คือ 0.00585753 USD ติดตามการอัปเดตราคา ODIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ODIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Odin Liquidity Network วันนี้ คือ 0.00585753 USD ติดตามการอัปเดตราคา ODIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ODIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ODIN

ข้อมูลราคา ODIN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ODIN

โทเคโนมิกส์ ODIN

การคาดการณ์ราคา ODIN

Odin Liquidity Network ราคา (ODIN)

ราคาปัจจุบัน 1 ODIN เป็น USD

$0.00585753
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Odin Liquidity Network (ODIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:09:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00578407
ต่ำสุด 24h
$ 0.00599474
สูงสุด 24h

$ 0.00578407
$ 0.00599474
$ 0.129051
$ 0.00326052
-0.58%

+0.05%

+16.79%

+16.79%

ราคาเรียลไทม์ Odin Liquidity Network (ODIN) คือ $0.00585753 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดODIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00578407 และราคาสูงสุด $ 0.00599474 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ODIN คือ $ 0.129051 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00326052

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ODIN มีการเปลี่ยนแปลง -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +16.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Odin Liquidity Network (ODIN) ข้อมูลการตลาด

$ 1.10M
--
$ 1.10M
187.41M
187,407,814.7566593
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Odin Liquidity Network คือ $ 1.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ODIN คือ 187.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 187407814.7566593 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.10M

ประวัติราคา Odin Liquidity Network (ODIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Odin Liquidity Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Odin Liquidity Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001800575
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Odin Liquidity Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012778717
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Odin Liquidity Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.001721144947518476

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.05%
30 วัน$ -0.0001800575-3.07%
60 วัน$ -0.0012778717-21.81%
90 วัน$ -0.001721144947518476-22.71%

อะไรคือ Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

Odin Liquidity Network (ODIN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Odin Liquidity Network (USD)

Odin Liquidity Network (ODIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Odin Liquidity Network (ODIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Odin Liquidity Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Odin Liquidity Network ตอนนี้!

ODIN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Odin Liquidity Network (ODIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Odin Liquidity Network (ODIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ODINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Odin Liquidity Network (ODIN)

วันนี้ Odin Liquidity Network (ODIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ODIN เป็นUSD คือ 0.00585753 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ODIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ODIN เป็น USD คือ $ 0.00585753 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Odin Liquidity Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ODIN คือ $ 1.10M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ODIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ODIN คือ 187.41M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ODIN คือเท่าใด?
ODIN ถึงราคา ATH ที่ 0.129051 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ODIN คือเท่าไร?
ODIN ถึงราคา ATL ที่ 0.00326052 USD
ปริมาณการเทรดของ ODIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ODIN คือ -- USD
ปีนี้ ODIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
ODIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ODIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Odin Liquidity Network (ODIN)

10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

