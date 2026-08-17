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ราคาปัจจุบัน NYLIM US High Yield Bond Fund วันนี้ คือ 1,007 USD มูลค่าตลาด HYB เท่ากับ 200 849 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NYLIM US High Yield Bond Fund วันนี้ คือ 1,007 USD มูลค่าตลาด HYB เท่ากับ 200 849 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NYLIM US High Yield Bond Fund ราคา (HYB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HYB เป็น USD

$1,006
$1,006$1,006
-0,10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:11:53 (UTC+8)

ราคา NYLIM US High Yield Bond Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) วันนี้ $ 1,007, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HYB เป็น USD คือ $ 1,007 ต่อ HYB.

NYLIM US High Yield Bond Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 200 849 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 199,53K HYB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HYB เทรดระหว่าง $ 1,005 (ต่ำ) กับ $ 1,008 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,008 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,998523

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HYB เคลื่อนไหว +0,15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0,23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0,00.

NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) ข้อมูลการตลาด

$ 200,85K
$ 200,85K$ 200,85K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 200,85K
$ 200,85K$ 200,85K

199,53K
199,53K 199,53K

199 534,0704467132
199 534,0704467132 199 534,0704467132

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NYLIM US High Yield Bond Fund คือ $ 200,85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0,00 อุปทานหมุนเวียนของ HYB คือ 199,53K โดยมีอุปทานรวมที่ 199534.0704467132 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 200,85K

ประวัติราคา NYLIM US High Yield Bond Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,005
$ 1,005$ 1,005
ต่ำสุด 24h
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
สูงสุด 24h

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 0,998523
$ 0,998523$ 0,998523

+0,15%

+0,03%

+0,23%

+0,23%

ประวัติราคา NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NYLIM US High Yield Bond Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0,00030513
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NYLIM US High Yield Bond Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NYLIM US High Yield Bond Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NYLIM US High Yield Bond Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0,0004102111017233

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0,00030513+0,03%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0,0004102111017233+0,00%

การคาดการณ์ราคา NYLIM US High Yield Bond Fund

การคาดการณ์ราคา NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HYB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NYLIM US High Yield Bond Fund อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NYLIM US High Yield Bond Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HYB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NYLIM US High Yield Bond Fund

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NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ NYLIM US High Yield Bond Fund

ราคาปัจจุบันของ NYLIM US High Yield Bond Fund คือเท่าไร?

NYLIM US High Yield Bond Fund ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.52117533892344000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.03% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

HYB เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.03% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก HYB กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

NYLIM US High Yield Bond Fund มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA) อย่างไร?

ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA) HYB แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ NYLIM US High Yield Bond Fund ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿6486440.46241056008000 ส่งผลให้ HYB อยู่ในอันดับที่ #4705 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿32.45658511977960000 ถึง ฿32.55347044849536000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

HYB มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

NYLIM US High Yield Bond Fund มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ HYB อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 199534.0704467132 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NYLIM US High Yield Bond Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:11:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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