ราคาปัจจุบัน Nyan Meme Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Nyan Meme Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NYAN

ข้อมูลราคา NYAN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NYAN

โทเคโนมิกส์ NYAN

การคาดการณ์ราคา NYAN

Nyan Meme Coin โลโก้

Nyan Meme Coin ราคา (NYAN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NYAN เป็น USD

--
----
-1.80%1D
mexc
USD
Nyan Meme Coin (NYAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:02:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.81%

+7.79%

+7.79%

ราคาเรียลไทม์ Nyan Meme Coin (NYAN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNYAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NYAN คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NYAN มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.81% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +7.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nyan Meme Coin (NYAN) ข้อมูลการตลาด

$ 281.46K
$ 281.46K$ 281.46K

--
----

$ 281.46K
$ 281.46K$ 281.46K

63.17T
63.17T 63.17T

63,172,200,000,000.0
63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nyan Meme Coin คือ $ 281.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือ 63.17T โดยมีอุปทานรวมที่ 63172200000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 281.46K

ประวัติราคา Nyan Meme Coin (NYAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Meme Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Meme Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Meme Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyan Meme Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.81%
30 วัน$ 0+1.58%
60 วัน$ 0-21.38%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Nyan Meme Coin (NYAN)

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba.

We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

Nyan Meme Coin (NYAN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Nyan Meme Coin (USD)

Nyan Meme Coin (NYAN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nyan Meme Coin (NYAN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nyan Meme Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nyan Meme Coin ตอนนี้!

NYAN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nyan Meme Coin (NYAN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nyan Meme Coin (NYAN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NYANโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nyan Meme Coin (NYAN)

วันนี้ Nyan Meme Coin (NYAN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NYAN เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NYAN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NYAN เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nyan Meme Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NYAN คือ $ 281.46K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NYAN คือ 63.17T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NYAN คือเท่าใด?
NYAN ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NYAN คือเท่าไร?
NYAN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ NYAN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NYAN คือ -- USD
ปีนี้ NYAN จะสูงขึ้นอีกไหม?
NYAN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NYAN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
