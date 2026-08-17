ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Novo Nordisk xStock วันนี้ คือ 45.06 USD มูลค่าตลาด NVOX เท่ากับ 517,305 USD ติดตามการอัปเดตราคา NVOX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Novo Nordisk xStock วันนี้ คือ 45.06 USD มูลค่าตลาด NVOX เท่ากับ 517,305 USD ติดตามการอัปเดตราคา NVOX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NVOX

ข้อมูลราคา NVOX

NVOX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ NVOX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NVOX

โทเคโนมิกส์ NVOX

การคาดการณ์ราคา NVOX

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Novo Nordisk xStock โลโก้

Novo Nordisk xStock ราคา (NVOX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NVOX เป็น USD

$45.06
$45.06$45.06
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Novo Nordisk xStock (NVOX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:07:47 (UTC+8)

ราคา Novo Nordisk xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Novo Nordisk xStock (NVOX) วันนี้ $ 45.06, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NVOX เป็น USD คือ $ 45.06 ต่อ NVOX.

Novo Nordisk xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 517,305 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.48K NVOX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NVOX เทรดระหว่าง $ 45.06 (ต่ำ) กับ $ 45.06 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 66.15 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 34.28

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NVOX เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.82K.

Novo Nordisk xStock (NVOX) ข้อมูลการตลาด

$ 517.31K
$ 517.31K$ 517.31K

$ 1.82K
$ 1.82K$ 1.82K

$ 90.82M
$ 90.82M$ 90.82M

11.48K
11.48K 11.48K

2,015,512.279401107
2,015,512.279401107 2,015,512.279401107

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Novo Nordisk xStock คือ $ 517.31K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.82K อุปทานหมุนเวียนของ NVOX คือ 11.48K โดยมีอุปทานรวมที่ 2015512.279401107 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 90.82M

ประวัติราคา Novo Nordisk xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 45.06
$ 45.06$ 45.06
ต่ำสุด 24h
$ 45.06
$ 45.06$ 45.06
สูงสุด 24h

$ 45.06
$ 45.06$ 45.06

$ 45.06
$ 45.06$ 45.06

$ 66.15
$ 66.15$ 66.15

$ 34.28
$ 34.28$ 34.28

-0.00%

0.00%

-4.17%

-4.17%

ประวัติราคา Novo Nordisk xStock (NVOX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Novo Nordisk xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Novo Nordisk xStock เป็น USD เท่ากับ $ -4.8552195060
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Novo Nordisk xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1.5297824940
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Novo Nordisk xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.00274166653217

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ -4.8552195060-10.77%
60 วัน$ +1.5297824940+3.39%
90 วัน$ +0.00274166653217+0.00%

การคาดการณ์ราคา Novo Nordisk xStock

การคาดการณ์ราคา Novo Nordisk xStock (NVOX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NVOX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Novo Nordisk xStock (NVOX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Novo Nordisk xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Novo Nordisk xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NVOX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Novo Nordisk xStock

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Novo Nordisk xStock

ราคาสดของ Novo Nordisk xStock คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿1455.2176373107152000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ NVOX อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Novo Nordisk xStock คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿16706421.65710207560000 Novo Nordisk xStock อยู่ในอันดับที่ #3548 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

NVOX มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ NVOX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿1455.2176373107152000 และ ฿1455.2176373107152000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Novo Nordisk xStock คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (11480.71582444947 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Novo Nordisk xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:07:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Novo Nordisk xStock (NVOX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Novo Nordisk xStock

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.030361
$0.030361$0.030361

+82.90%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06656
$0.06656$0.06656

-6.49%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001633
$0.001633$0.001633

-32.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007013
$0.007013$0.007013

-20.12%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02724
$0.02724$0.02724

+288.58%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002818
$0.0002818$0.0002818

+86.62%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.030361
$0.030361$0.030361

+82.90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.4901
$1.4901$1.4901

+96.06%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01648
$0.01648$0.01648

+49.81%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?