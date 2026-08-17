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ราคาปัจจุบัน NovaChargeX Coin วันนี้ คือ 0.247577 USD มูลค่าตลาด NCX เท่ากับ 29,708,283 USD ติดตามการอัปเดตราคา NCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NovaChargeX Coin วันนี้ คือ 0.247577 USD มูลค่าตลาด NCX เท่ากับ 29,708,283 USD ติดตามการอัปเดตราคา NCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NovaChargeX Coin ราคา (NCX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NCX เป็น USD

$0.247577
$0.247577$0.247577
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NovaChargeX Coin (NCX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:07:03 (UTC+8)

ราคา NovaChargeX Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน NovaChargeX Coin (NCX) วันนี้ $ 0.247577, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NCX เป็น USD คือ $ 0.247577 ต่อ NCX.

NovaChargeX Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 29,708,283 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 120.00M NCX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NCX เทรดระหว่าง $ 0.247551 (ต่ำ) กับ $ 0.24759 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.393193 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.144173

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NCX เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

NovaChargeX Coin (NCX) ข้อมูลการตลาด

$ 29.71M
$ 29.71M$ 29.71M

--
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$ 29.71M
$ 29.71M$ 29.71M

120.00M
120.00M 120.00M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NovaChargeX Coin คือ $ 29.71M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NCX คือ 120.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 120000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.71M

ประวัติราคา NovaChargeX Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.247551
$ 0.247551$ 0.247551
ต่ำสุด 24h
$ 0.24759
$ 0.24759$ 0.24759
สูงสุด 24h

$ 0.247551
$ 0.247551$ 0.247551

$ 0.24759
$ 0.24759$ 0.24759

$ 0.393193
$ 0.393193$ 0.393193

$ 0.144173
$ 0.144173$ 0.144173

+0.01%

+0.01%

+3.32%

+3.32%

ประวัติราคา NovaChargeX Coin (NCX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NovaChargeX Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NovaChargeX Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0286698127
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NovaChargeX Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0645698146
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NovaChargeX Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000042698081674

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ +0.0286698127+11.58%
60 วัน$ +0.0645698146+26.08%
90 วัน$ +0.00000042698081674+0.00%

การคาดการณ์ราคา NovaChargeX Coin

การคาดการณ์ราคา NovaChargeX Coin (NCX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NCX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NovaChargeX Coin (NCX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NovaChargeX Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NovaChargeX Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NCX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NovaChargeX Coin

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เกี่ยวกับ NovaChargeX Coin

ราคาปัจจุบันของ NovaChargeX Coin คือเท่าไร?

NovaChargeX Coin (NCX) ซื้อขายอยู่ที่ ฿7.99552634248723784000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

NovaChargeX Coin มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Energy,Ethereum Ecosystem NCX มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ NCX ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NCX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ NovaChargeX Coin มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 120000000.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ NCX คือเท่าไร?

ปัจจุบัน NovaChargeX Coin ครองอันดับตลาดที่ #629 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿959432254.67860821336000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NovaChargeX Coin มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

NovaChargeX Coin เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Energy,Ethereum Ecosystem NCX แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NovaChargeX Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:07:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NovaChargeX Coin (NCX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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