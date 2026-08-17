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ราคาปัจจุบัน Nexus Trading Labs วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NEXUS เท่ากับ 32 942 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEXUS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nexus Trading Labs วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NEXUS เท่ากับ 32 942 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEXUS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Nexus Trading Labs ราคา (NEXUS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NEXUS เป็น USD

$0,000000329425
$0,000000329425$0,000000329425
-1,40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Nexus Trading Labs (NEXUS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:00:55 (UTC+8)

ราคา Nexus Trading Labs วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nexus Trading Labs (NEXUS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NEXUS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ NEXUS.

Nexus Trading Labs มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 32 942 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100,00B NEXUS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NEXUS เทรดระหว่าง $ 0,0 (ต่ำ) กับ $ 0,0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NEXUS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3,50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Nexus Trading Labs (NEXUS) ข้อมูลการตลาด

$ 32,94K
$ 32,94K$ 32,94K

--
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$ 32,94K
$ 32,94K$ 32,94K

100,00B
100,00B 100,00B

99 999 999 999,99998
99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nexus Trading Labs คือ $ 32,94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NEXUS คือ 100,00B โดยมีอุปทานรวมที่ 99999999999.99998 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 32,94K

ประวัติราคา Nexus Trading Labs USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,0
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ต่ำสุด 24h
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-3,50%

-3,50%

ประวัติราคา Nexus Trading Labs (NEXUS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nexus Trading Labs เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nexus Trading Labs เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nexus Trading Labs เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nexus Trading Labs เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-5,19%
60 วัน$ 0-61,10%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Nexus Trading Labs

การคาดการณ์ราคา Nexus Trading Labs (NEXUS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NEXUS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Nexus Trading Labs (NEXUS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nexus Trading Labs อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nexus Trading Labs จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NEXUS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nexus Trading Labs

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Nexus Trading Labs (NEXUS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemDerivativesDecentralized Exchange (DEX)

เกี่ยวกับ Nexus Trading Labs

ราคาปัจจุบันของ Nexus Trading Labs ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Nexus Trading Labs มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด NEXUS มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Nexus Trading Labs ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Nexus Trading Labs อยู่ในอันดับที่ #7734 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1063865.49951818864000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 99999999999.99998 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Nexus Trading Labs?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nexus Trading Labs

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:00:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nexus Trading Labs (NEXUS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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