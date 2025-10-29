ราคาปัจจุบัน NESHUDO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NESHUDO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NESHUDO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน NESHUDO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NESHUDO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NESHUDO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NESHUDO

ข้อมูลราคา NESHUDO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NESHUDO

โทเคโนมิกส์ NESHUDO

การคาดการณ์ราคา NESHUDO

NESHUDO โลโก้

NESHUDO ราคา (NESHUDO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NESHUDO เป็น USD

--
----
-23.20%1D
mexc
USD
NESHUDO (NESHUDO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:44:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา NESHUDO (NESHUDO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.04%

-23.22%

-48.72%

-48.72%

ราคาเรียลไทม์ NESHUDO (NESHUDO) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNESHUDO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NESHUDO คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NESHUDO มีการเปลี่ยนแปลง -2.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -23.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -48.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

NESHUDO (NESHUDO) ข้อมูลการตลาด

$ 15.27K
$ 15.27K$ 15.27K

--
----

$ 15.27K
$ 15.27K$ 15.27K

999.96M
999.96M 999.96M

999,958,321.210568
999,958,321.210568 999,958,321.210568

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NESHUDO คือ $ 15.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NESHUDO คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999958321.210568 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.27K

ประวัติราคา NESHUDO (NESHUDO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NESHUDO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NESHUDO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NESHUDO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NESHUDO เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-23.22%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ NESHUDO (NESHUDO)

$NESHUDO is a leveraged creator token tied to the Neshudo brand, a tech YouTuber boasting over 1 million followers on his channel. As part of the emerging Creator Capital Markets, it embodies Neshudo’s influence and innovative projects. Launched to highlight his expertise in tokenizing his brand, $NESHUDO offers exclusive giveaways, premium benefits for top holders, a dedicated whale group, and evolving activities like community events and tech-driven initiatives, all under active development to enhance its ecosystem and value.

การคาดการณ์ราคา NESHUDO (USD)

NESHUDO (NESHUDO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ NESHUDO (NESHUDO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ NESHUDO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา NESHUDO ตอนนี้!

NESHUDO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ NESHUDO (NESHUDO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ NESHUDO (NESHUDO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NESHUDOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NESHUDO (NESHUDO)

วันนี้ NESHUDO (NESHUDO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NESHUDO เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NESHUDO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NESHUDO เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ NESHUDO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NESHUDO คือ $ 15.27K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NESHUDO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NESHUDO คือ 999.96M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NESHUDO คือเท่าใด?
NESHUDO ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NESHUDO คือเท่าไร?
NESHUDO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ NESHUDO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NESHUDO คือ -- USD
ปีนี้ NESHUDO จะสูงขึ้นอีกไหม?
NESHUDO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NESHUDO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:44:33 (UTC+8)

