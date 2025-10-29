ราคาปัจจุบัน Neonet AI วันนี้ คือ 0.00002332 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEONET เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NEONET ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Neonet AI วันนี้ คือ 0.00002332 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEONET เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NEONET ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEONET

ข้อมูลราคา NEONET

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NEONET

โทเคโนมิกส์ NEONET

การคาดการณ์ราคา NEONET

Neonet AI โลโก้

Neonet AI ราคา (NEONET)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NEONET เป็น USD

-4.70%1D
Neonet AI (NEONET) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:11:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Neonet AI (NEONET) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00002332
$ 0.00002332$ 0.00002332
ต่ำสุด 24h
$ 0.00002511
$ 0.00002511$ 0.00002511
สูงสุด 24h

$ 0.00002332
$ 0.00002332$ 0.00002332

$ 0.00002511
$ 0.00002511$ 0.00002511

$ 0.00153661
$ 0.00153661$ 0.00153661

$ 0.00001036
$ 0.00001036$ 0.00001036

-0.99%

-4.72%

-6.59%

-6.59%

ราคาเรียลไทม์ Neonet AI (NEONET) คือ $0.00002332 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNEONET ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00002332 และราคาสูงสุด $ 0.00002511 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NEONET คือ $ 0.00153661 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001036

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NEONET มีการเปลี่ยนแปลง -0.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.72% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Neonet AI (NEONET) ข้อมูลการตลาด

$ 23.32K
$ 23.32K$ 23.32K

$ 23.32K
$ 23.32K$ 23.32K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Neonet AI คือ $ 23.32K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NEONET คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 23.32K

ประวัติราคา Neonet AI (NEONET) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Neonet AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Neonet AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000093058
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Neonet AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000153701
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Neonet AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000710648246850993

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.72%
30 วัน$ -0.0000093058-39.90%
60 วัน$ -0.0000153701-65.90%
90 วัน$ -0.0000710648246850993-75.29%

อะไรคือ Neonet AI (NEONET)

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions.

As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Neonet AI (USD)

Neonet AI (NEONET) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Neonet AI (NEONET) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Neonet AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Neonet AI ตอนนี้!

NEONET เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Neonet AI (NEONET)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Neonet AI (NEONET) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NEONETโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Neonet AI (NEONET)

วันนี้ Neonet AI (NEONET) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NEONET เป็นUSD คือ 0.00002332 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NEONET เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NEONET เป็น USD คือ $ 0.00002332 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Neonet AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NEONET คือ $ 23.32K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NEONET คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NEONET คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NEONET คือเท่าใด?
NEONET ถึงราคา ATH ที่ 0.00153661 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NEONET คือเท่าไร?
NEONET ถึงราคา ATL ที่ 0.00001036 USD
ปริมาณการเทรดของ NEONET คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NEONET คือ -- USD
ปีนี้ NEONET จะสูงขึ้นอีกไหม?
NEONET อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NEONET เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:11:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Neonet AI (NEONET)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

