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ราคาปัจจุบัน Nave Shares วันนี้ คือ 0.058465 USD มูลค่าตลาด NAVE เท่ากับ 29,214 USD ติดตามการอัปเดตราคา NAVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nave Shares วันนี้ คือ 0.058465 USD มูลค่าตลาด NAVE เท่ากับ 29,214 USD ติดตามการอัปเดตราคา NAVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Nave Shares ราคา (NAVE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NAVE เป็น USD

$0.058465
$0.058465$0.058465
+0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Nave Shares (NAVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:53:11 (UTC+8)

ราคา Nave Shares วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nave Shares (NAVE) วันนี้ $ 0.058465, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 30.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NAVE เป็น USD คือ $ 0.058465 ต่อ NAVE.

Nave Shares มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 29,214 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 499.70K NAVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NAVE เทรดระหว่าง $ 0.04464941 (ต่ำ) กับ $ 0.068885 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.232044 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02361133

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NAVE เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +64.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.79K.

Nave Shares (NAVE) ข้อมูลการตลาด

$ 29.21K
$ 29.21K$ 29.21K

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

$ 29.21K
$ 29.21K$ 29.21K

499.70K
499.70K 499.70K

499,698.216762
499,698.216762 499,698.216762

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nave Shares คือ $ 29.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.79K อุปทานหมุนเวียนของ NAVE คือ 499.70K โดยมีอุปทานรวมที่ 499698.216762 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.21K

ประวัติราคา Nave Shares USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04464941
$ 0.04464941$ 0.04464941
ต่ำสุด 24h
$ 0.068885
$ 0.068885$ 0.068885
สูงสุด 24h

$ 0.04464941
$ 0.04464941$ 0.04464941

$ 0.068885
$ 0.068885$ 0.068885

$ 0.232044
$ 0.232044$ 0.232044

$ 0.02361133
$ 0.02361133$ 0.02361133

-0.00%

+30.94%

+64.53%

+64.53%

ประวัติราคา Nave Shares (NAVE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nave Shares เป็น USD เท่ากับ $ +0.01381437
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nave Shares เป็น USD เท่ากับ $ -0.0217201450
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nave Shares เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nave Shares เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000039899674306

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01381437+30.94%
30 วัน$ -0.0217201450-37.15%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.00000039899674306-0.00%

การคาดการณ์ราคา Nave Shares

การคาดการณ์ราคา Nave Shares (NAVE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NAVE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nave Shares (NAVE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nave Shares อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nave Shares จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NAVE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nave Shares

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Nave Shares (NAVE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Nave Shares

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Nave Shares ใช้งาน?

Nave Shares ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ NAVE เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿1.88811467937260190000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 30.93% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Nave Shares อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Nave Shares จัดอยู่ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Framework การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ NAVE กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Nave Shares เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿943459.88614027524000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #7981 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ NAVE จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 499698.216762 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Nave Shares ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา NAVE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Nave Shares เคลื่อนไหวระหว่าง ฿1.4419431531057187206000 และ ฿2.22462635232329910000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nave Shares

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:53:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nave Shares (NAVE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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