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ราคาปัจจุบัน National Trust Fund System วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NTFS เท่ากับ 78,809 USD ติดตามการอัปเดตราคา NTFS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน National Trust Fund System วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NTFS เท่ากับ 78,809 USD ติดตามการอัปเดตราคา NTFS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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National Trust Fund System ราคา (NTFS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NTFS เป็น USD

$0.00007882
$0.00007882$0.00007882
-6.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
National Trust Fund System (NTFS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:52:12 (UTC+8)

ราคา National Trust Fund System วันนี้

ราคาปัจจุบัน National Trust Fund System (NTFS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NTFS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ NTFS.

National Trust Fund System มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 78,809 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.89M NTFS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NTFS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01222876 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NTFS เคลื่อนไหว +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

National Trust Fund System (NTFS) ข้อมูลการตลาด

$ 78.81K
$ 78.81K$ 78.81K

--
----

$ 78.81K
$ 78.81K$ 78.81K

999.89M
999.89M 999.89M

999,885,711.068386
999,885,711.068386 999,885,711.068386

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ National Trust Fund System คือ $ 78.81K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NTFS คือ 999.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 999885711.068386 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 78.81K

ประวัติราคา National Trust Fund System USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01222876
$ 0.01222876$ 0.01222876

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-6.66%

-21.21%

-21.21%

ประวัติราคา National Trust Fund System (NTFS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา National Trust Fund System เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา National Trust Fund System เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา National Trust Fund System เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา National Trust Fund System เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.66%
30 วัน$ 0-99.01%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา National Trust Fund System

การคาดการณ์ราคา National Trust Fund System (NTFS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NTFS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา National Trust Fund System (NTFS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ National Trust Fund System อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา National Trust Fund System จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NTFS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา National Trust Fund System

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National Trust Fund System (NTFS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ National Trust Fund System

ราคาปัจจุบันของ National Trust Fund System คือเท่าไร?

National Trust Fund System มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -6.66% ในวันนี้

ชุมชนของ NTFS เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ National Trust Fund System อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Stock market-themed การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ NTFS ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

NTFS เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.3949251905674249416000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 999885711.068386 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ National Trust Fund System

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:52:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ National Trust Fund System (NTFS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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