ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRABFURIE

ข้อมูลราคา CRABFURIE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CRABFURIE

โทเคโนมิกส์ CRABFURIE

การคาดการณ์ราคา CRABFURIE

ข้อมูลราคา Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.34%

-1.67%

-21.23%

-21.23%

ราคาเรียลไทม์ Naked Crab Man (CRABFURIE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCRABFURIE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CRABFURIE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CRABFURIE มีการเปลี่ยนแปลง -1.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -21.23% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Naked Crab Man (CRABFURIE) ข้อมูลการตลาด

$ 13.97K
$ 13.97K$ 13.97K

--
----

$ 13.97K
$ 13.97K$ 13.97K

999.57M
999.57M 999.57M

999,571,747.341375
999,571,747.341375 999,571,747.341375

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Naked Crab Man คือ $ 13.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CRABFURIE คือ 999.57M โดยมีอุปทานรวมที่ 999571747.341375 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.97K

ประวัติราคา Naked Crab Man (CRABFURIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Naked Crab Man เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Naked Crab Man เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Naked Crab Man เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Naked Crab Man เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.67%
30 วัน$ 0-81.19%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

Naked Crab Man (CRABFURIE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Naked Crab Man (USD)

Naked Crab Man (CRABFURIE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Naked Crab Man (CRABFURIE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Naked Crab Man

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Naked Crab Man ตอนนี้!

CRABFURIE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Naked Crab Man (CRABFURIE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Naked Crab Man (CRABFURIE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CRABFURIEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Naked Crab Man (CRABFURIE)

วันนี้ Naked Crab Man (CRABFURIE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CRABFURIE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CRABFURIE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CRABFURIE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Naked Crab Man คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CRABFURIE คือ $ 13.97K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CRABFURIE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CRABFURIE คือ 999.57M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CRABFURIE คือเท่าใด?
CRABFURIE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CRABFURIE คือเท่าไร?
CRABFURIE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CRABFURIE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CRABFURIE คือ -- USD
ปีนี้ CRABFURIE จะสูงขึ้นอีกไหม?
CRABFURIE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CRABFURIE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Naked Crab Man (CRABFURIE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

