ราคาปัจจุบัน Nakama Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NAKAMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NAKAMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NAKAMA

ข้อมูลราคา NAKAMA

เอกสารไวท์เปเปอร์ NAKAMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NAKAMA

โทเคโนมิกส์ NAKAMA

การคาดการณ์ราคา NAKAMA

ราคาปัจจุบัน 1 NAKAMA เป็น USD

--
----
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Nakama Coin (NAKAMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:00:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nakama Coin (NAKAMA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Nakama Coin (NAKAMA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNAKAMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NAKAMA คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NAKAMA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nakama Coin (NAKAMA) ข้อมูลการตลาด

$ 390.20K
$ 390.20K$ 390.20K

--
----

$ 650.33K
$ 650.33K$ 650.33K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nakama Coin คือ $ 390.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NAKAMA คือ 6.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 650.33K

ประวัติราคา Nakama Coin (NAKAMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nakama Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nakama Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nakama Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nakama Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 00.00%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Nakama Coin (NAKAMA)

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nakama Coin (USD)

Nakama Coin (NAKAMA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nakama Coin (NAKAMA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nakama Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nakama Coin ตอนนี้!

NAKAMA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nakama Coin (NAKAMA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nakama Coin (NAKAMA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NAKAMAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nakama Coin (NAKAMA)

วันนี้ Nakama Coin (NAKAMA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NAKAMA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NAKAMA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NAKAMA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nakama Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NAKAMA คือ $ 390.20K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NAKAMA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NAKAMA คือ 6.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NAKAMA คือเท่าใด?
NAKAMA ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NAKAMA คือเท่าไร?
NAKAMA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ NAKAMA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NAKAMA คือ -- USD
ปีนี้ NAKAMA จะสูงขึ้นอีกไหม?
NAKAMA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NAKAMA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:00:55 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

