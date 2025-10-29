ราคาปัจจุบัน Movement Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOVEMENT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOVEMENT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Movement Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOVEMENT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOVEMENT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Movement Coin โลโก้

Movement Coin ราคา (MOVEMENT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MOVEMENT เป็น USD

--
----
-3.20%1D
mexc
USD
Movement Coin (MOVEMENT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:57:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Movement Coin (MOVEMENT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-3.20%

+1.44%

+1.44%

ราคาเรียลไทม์ Movement Coin (MOVEMENT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMOVEMENT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MOVEMENT คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MOVEMENT มีการเปลี่ยนแปลง -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Movement Coin (MOVEMENT) ข้อมูลการตลาด

$ 8.24K
$ 8.24K$ 8.24K

--
----

$ 8.24K
$ 8.24K$ 8.24K

998.94M
998.94M 998.94M

998,941,628.950237
998,941,628.950237 998,941,628.950237

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Movement Coin คือ $ 8.24K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MOVEMENT คือ 998.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 998941628.950237 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.24K

ประวัติราคา Movement Coin (MOVEMENT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Movement Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Movement Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Movement Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Movement Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.20%
30 วัน$ 0-35.73%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Movement Coin (MOVEMENT)

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

Movement Coin (MOVEMENT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Movement Coin (USD)

Movement Coin (MOVEMENT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Movement Coin (MOVEMENT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Movement Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Movement Coin ตอนนี้!

MOVEMENT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Movement Coin (MOVEMENT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Movement Coin (MOVEMENT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MOVEMENTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Movement Coin (MOVEMENT)

วันนี้ Movement Coin (MOVEMENT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MOVEMENT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MOVEMENT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MOVEMENT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Movement Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MOVEMENT คือ $ 8.24K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MOVEMENT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MOVEMENT คือ 998.94M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MOVEMENT คือเท่าใด?
MOVEMENT ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MOVEMENT คือเท่าไร?
MOVEMENT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MOVEMENT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MOVEMENT คือ -- USD
ปีนี้ MOVEMENT จะสูงขึ้นอีกไหม?
MOVEMENT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MOVEMENT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:57:35 (UTC+8)

