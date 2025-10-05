ราคาปัจจุบัน Most Holders Ever วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GATHA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GATHA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Most Holders Ever วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GATHA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GATHA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GATHA

ข้อมูลราคา GATHA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GATHA

โทเคโนมิกส์ GATHA

การคาดการณ์ราคา GATHA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Most Holders Ever โลโก้

Most Holders Ever ราคา (GATHA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GATHA เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Most Holders Ever (GATHA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:03:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Most Holders Ever (GATHA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+10.83%

+10.83%

ราคาเรียลไทม์ Most Holders Ever (GATHA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGATHA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GATHA คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GATHA มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Most Holders Ever (GATHA) ข้อมูลการตลาด

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

--
----

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Most Holders Ever คือ $ 7.31K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GATHA คือ 997.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 997878554.876499 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.31K

ประวัติราคา Most Holders Ever (GATHA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Most Holders Ever เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Most Holders Ever เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Most Holders Ever เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Most Holders Ever เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ 0+11.57%
60 วัน$ 0+36.43%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Most Holders Ever (GATHA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Most Holders Ever (USD)

Most Holders Ever (GATHA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Most Holders Ever (GATHA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Most Holders Ever

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Most Holders Ever ตอนนี้!

GATHA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Most Holders Ever (GATHA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Most Holders Ever (GATHA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GATHAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Most Holders Ever (GATHA)

วันนี้ Most Holders Ever (GATHA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GATHA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GATHA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GATHA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Most Holders Ever คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GATHA คือ $ 7.31K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GATHA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GATHA คือ 997.88M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GATHA คือเท่าใด?
GATHA ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GATHA คือเท่าไร?
GATHA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GATHA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GATHA คือ -- USD
ปีนี้ GATHA จะสูงขึ้นอีกไหม?
GATHA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GATHA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:03:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Most Holders Ever (GATHA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น