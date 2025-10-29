MonezyCoin ราคา (MZC)
ราคาเรียลไทม์ MonezyCoin (MZC) คือ $0.00453356 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMZC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00453556 และราคาสูงสุด $ 0.00472243 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MZC คือ $ 0.00536089 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0040753
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MZC มีการเปลี่ยนแปลง -0.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.52% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MonezyCoin คือ $ 34.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MZC คือ 7.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 99998980.62290694 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 453.53K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MonezyCoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.000126243269090068
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MonezyCoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001806596
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MonezyCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MonezyCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000126243269090068
|-2.70%
|30 วัน
|$ +0.0001806596
|+3.98%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
MonezyCoin is the central currency in our earnings / advertising platform on monezy.io, all transactions on the website are made using $MZC and for people that withdraw the funds from the website they can exchange it to different currencies available. Monezy.io offers you the ability to earn crypto by doing different tasks and offers so if you are a beginner will benefit people that can directly jump in using the earnings to test the networks and use it and those that are experienced can also earn extra funds or advertise their projects.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MonezyCoin (MZC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MZCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
