MOANI ราคา (MOANI)
-1.80%
-2.98%
-15.15%
-15.15%
ราคาเรียลไทม์ MOANI (MOANI) คือ $0.00117204 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMOANI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00116999 และราคาสูงสุด $ 0.0012267 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MOANI คือ $ 0.00371014 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00110747
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MOANI มีการเปลี่ยนแปลง -1.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MOANI คือ $ 749.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MOANI คือ 629.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 6000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.14M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MOANI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOANI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005418136
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOANI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006355903
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOANI เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.98%
|30 วัน
|$ -0.0005418136
|-46.22%
|60 วัน
|$ -0.0006355903
|-54.22%
|90 วัน
|$ 0
|--
Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.
MOANI Token
$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!
Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!
