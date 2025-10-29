ราคาปัจจุบัน MOANI วันนี้ คือ 0.00117204 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOANI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOANI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MOANI วันนี้ คือ 0.00117204 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOANI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOANI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOANI

ข้อมูลราคา MOANI

เอกสารไวท์เปเปอร์ MOANI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MOANI

โทเคโนมิกส์ MOANI

การคาดการณ์ราคา MOANI

MOANI โลโก้

MOANI ราคา (MOANI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MOANI เป็น USD

$0.00118956
-3.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MOANI (MOANI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:08:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MOANI (MOANI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00116999
ต่ำสุด 24h
$ 0.0012267
สูงสุด 24h

$ 0.00116999
$ 0.0012267
$ 0.00371014
$ 0.00110747
-1.80%

-2.98%

-15.15%

-15.15%

ราคาเรียลไทม์ MOANI (MOANI) คือ $0.00117204 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMOANI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00116999 และราคาสูงสุด $ 0.0012267 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MOANI คือ $ 0.00371014 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00110747

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MOANI มีการเปลี่ยนแปลง -1.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MOANI (MOANI) ข้อมูลการตลาด

$ 749.22K
--
$ 7.14M
629.83M
6,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MOANI คือ $ 749.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MOANI คือ 629.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 6000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.14M

ประวัติราคา MOANI (MOANI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MOANI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOANI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005418136
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOANI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006355903
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MOANI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.98%
30 วัน$ -0.0005418136-46.22%
60 วัน$ -0.0006355903-54.22%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา MOANI (USD)

MOANI (MOANI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MOANI (MOANI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MOANI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MOANI ตอนนี้!

MOANI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MOANI (MOANI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MOANI (MOANI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MOANIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MOANI (MOANI)

วันนี้ MOANI (MOANI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MOANI เป็นUSD คือ 0.00117204 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MOANI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MOANI เป็น USD คือ $ 0.00117204 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MOANI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MOANI คือ $ 749.22K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MOANI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MOANI คือ 629.83M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MOANI คือเท่าใด?
MOANI ถึงราคา ATH ที่ 0.00371014 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MOANI คือเท่าไร?
MOANI ถึงราคา ATL ที่ 0.00110747 USD
ปริมาณการเทรดของ MOANI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MOANI คือ -- USD
ปีนี้ MOANI จะสูงขึ้นอีกไหม?
MOANI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MOANI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:08:04 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

