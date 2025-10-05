Mineral Vault I Security Token ราคา (MNRL)
ราคาเรียลไทม์ Mineral Vault I Security Token (MNRL) คือ $0.995762 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMNRL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.991638 และราคาสูงสุด $ 0.996744 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MNRL คือ $ 1.008 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.974445
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MNRL มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.08% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mineral Vault I Security Token คือ $ 2.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MNRL คือ 2.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.96M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mineral Vault I Security Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008424474659595
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mineral Vault I Security Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0041092110
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mineral Vault I Security Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0163907404
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mineral Vault I Security Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039961982751806
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0008424474659595
|-0.08%
|30 วัน
|$ -0.0041092110
|-0.41%
|60 วัน
|$ +0.0163907404
|+1.65%
|90 วัน
|$ -0.0039961982751806
|-0.39%
Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.
