ราคาปัจจุบัน Mineral Vault I Security Token วันนี้ คือ 0.995762 USD ติดตามการอัปเดตราคา MNRL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MNRL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Mineral Vault I Security Token วันนี้ คือ 0.995762 USD ติดตามการอัปเดตราคา MNRL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MNRL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MNRL

ข้อมูลราคา MNRL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MNRL

โทเคโนมิกส์ MNRL

การคาดการณ์ราคา MNRL

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Mineral Vault I Security Token โลโก้

Mineral Vault I Security Token ราคา (MNRL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MNRL เป็น USD

$0.995762
$0.995762$0.995762
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mineral Vault I Security Token (MNRL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:56:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638
ต่ำสุด 24h
$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744
สูงสุด 24h

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

ราคาเรียลไทม์ Mineral Vault I Security Token (MNRL) คือ $0.995762 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMNRL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.991638 และราคาสูงสุด $ 0.996744 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MNRL คือ $ 1.008 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.974445

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MNRL มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.08% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Mineral Vault I Security Token (MNRL) ข้อมูลการตลาด

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mineral Vault I Security Token คือ $ 2.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MNRL คือ 2.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.96M

ประวัติราคา Mineral Vault I Security Token (MNRL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mineral Vault I Security Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008424474659595
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mineral Vault I Security Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0041092110
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mineral Vault I Security Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0163907404
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mineral Vault I Security Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039961982751806

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0008424474659595-0.08%
30 วัน$ -0.0041092110-0.41%
60 วัน$ +0.0163907404+1.65%
90 วัน$ -0.0039961982751806-0.39%

อะไรคือ Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Mineral Vault I Security Token (USD)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Mineral Vault I Security Token (MNRL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Mineral Vault I Security Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Mineral Vault I Security Token ตอนนี้!

MNRL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Mineral Vault I Security Token (MNRL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Mineral Vault I Security Token (MNRL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MNRLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mineral Vault I Security Token (MNRL)

วันนี้ Mineral Vault I Security Token (MNRL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MNRL เป็นUSD คือ 0.995762 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MNRL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MNRL เป็น USD คือ $ 0.995762 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Mineral Vault I Security Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MNRL คือ $ 2.27M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MNRL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MNRL คือ 2.28M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MNRL คือเท่าใด?
MNRL ถึงราคา ATH ที่ 1.008 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MNRL คือเท่าไร?
MNRL ถึงราคา ATL ที่ 0.974445 USD
ปริมาณการเทรดของ MNRL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MNRL คือ -- USD
ปีนี้ MNRL จะสูงขึ้นอีกไหม?
MNRL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MNRL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:56:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mineral Vault I Security Token (MNRL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น