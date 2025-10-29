Mine Blue ราคา (MB)
--
+0.00%
+36.31%
+36.31%
ราคาเรียลไทม์ Mine Blue (MB) คือ $0.050001 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04980397 และราคาสูงสุด $ 0.059936 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MB คือ $ 0.059998 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01399899
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MB มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +36.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mine Blue คือ $ 2.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MB คือ 54.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 380.08M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mine Blue เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mine Blue เป็น USD เท่ากับ $ +0.1166704633
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mine Blue เป็น USD เท่ากับ $ +0.0896701483
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mine Blue เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.00%
|30 วัน
|$ +0.1166704633
|+233.34%
|60 วัน
|$ +0.0896701483
|+179.34%
|90 วัน
|$ 0
|--
Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.
