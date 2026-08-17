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ราคาปัจจุบัน Midas Re7 Ethereum วันนี้ คือ 1,887.72 USD มูลค่าตลาด MRE7ETH เท่ากับ 9,044,316 USD ติดตามการอัปเดตราคา MRE7ETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Midas Re7 Ethereum วันนี้ คือ 1,887.72 USD มูลค่าตลาด MRE7ETH เท่ากับ 9,044,316 USD ติดตามการอัปเดตราคา MRE7ETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Midas Re7 Ethereum ราคา (MRE7ETH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MRE7ETH เป็น USD

$1,903.6
$1,903.6$1,903.6
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:29:53 (UTC+8)

ราคา Midas Re7 Ethereum วันนี้

ราคาปัจจุบัน Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) วันนี้ $ 1,887.72, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MRE7ETH เป็น USD คือ $ 1,887.72 ต่อ MRE7ETH.

Midas Re7 Ethereum มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,044,316 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.79K MRE7ETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MRE7ETH เทรดระหว่าง $ 1,882.03 (ต่ำ) กับ $ 1,903.63 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,995.53 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,841.53

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MRE7ETH เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) ข้อมูลการตลาด

$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M

4.79K
4.79K 4.79K

4,791.120229835018
4,791.120229835018 4,791.120229835018

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas Re7 Ethereum คือ $ 9.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ MRE7ETH คือ 4.79K โดยมีอุปทานรวมที่ 4791.120229835018 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.04M

ประวัติราคา Midas Re7 Ethereum USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,882.03
$ 1,882.03$ 1,882.03
ต่ำสุด 24h
$ 1,903.63
$ 1,903.63$ 1,903.63
สูงสุด 24h

$ 1,882.03
$ 1,882.03$ 1,882.03

$ 1,903.63
$ 1,903.63$ 1,903.63

$ 1,995.53
$ 1,995.53$ 1,995.53

$ 1,841.53
$ 1,841.53$ 1,841.53

+0.01%

-0.36%

-2.37%

-2.37%

ประวัติราคา Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Re7 Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ -6.940338366082187
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Re7 Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ +36.8241315840
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Re7 Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ +149.9927568120
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Re7 Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ -0.0047395887966

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -6.940338366082187-0.36%
30 วัน$ +36.8241315840+1.95%
60 วัน$ +149.9927568120+7.95%
90 วัน$ -0.0047395887966-0.00%

การคาดการณ์ราคา Midas Re7 Ethereum

การคาดการณ์ราคา Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MRE7ETH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Midas Re7 Ethereum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Midas Re7 Ethereum จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MRE7ETH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Midas Re7 Ethereum

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Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Midas Liquid Yield TokensOptimism Ecosystem

เกี่ยวกับ Midas Re7 Ethereum

ราคาปัจจุบันของ Midas Re7 Ethereum คือเท่าไร?

Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) ซื้อขายอยู่ที่ ฿60963.5139407380152000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Midas Re7 Ethereum มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens MRE7ETH มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ MRE7ETH ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MRE7ETH มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Midas Re7 Ethereum มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 4791.120229835018 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ MRE7ETH คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Midas Re7 Ethereum ครองอันดับตลาดที่ #1210 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿292084252.19335488456000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Midas Re7 Ethereum มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Midas Re7 Ethereum เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens MRE7ETH แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas Re7 Ethereum

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:29:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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