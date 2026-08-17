Midas Re7 Ethereum ราคา (MRE7ETH)
ราคาปัจจุบัน Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) วันนี้ $ 1,887.72, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MRE7ETH เป็น USD คือ $ 1,887.72 ต่อ MRE7ETH.
Midas Re7 Ethereum มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,044,316 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.79K MRE7ETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MRE7ETH เทรดระหว่าง $ 1,882.03 (ต่ำ) กับ $ 1,903.63 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,995.53 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,841.53
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MRE7ETH เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas Re7 Ethereum คือ $ 9.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ MRE7ETH คือ 4.79K โดยมีอุปทานรวมที่ 4791.120229835018 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.04M
+0.01%
-0.36%
-2.37%
-2.37%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Re7 Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ -6.940338366082187
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Re7 Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ +36.8241315840
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Re7 Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ +149.9927568120
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Re7 Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ -0.0047395887966
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -6.940338366082187
|-0.36%
|30 วัน
|$ +36.8241315840
|+1.95%
|60 วัน
|$ +149.9927568120
|+7.95%
|90 วัน
|$ -0.0047395887966
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Midas Re7 Ethereum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Midas Re7 Ethereum คือเท่าไร?
Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) ซื้อขายอยู่ที่ ฿60963.5139407380152000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ
Midas Re7 Ethereum มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?
ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens MRE7ETH มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้
วันนี้ MRE7ETH ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MRE7ETH มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Midas Re7 Ethereum มีเท่าไร?
วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 4791.120229835018 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้
มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ MRE7ETH คือเท่าไร?
ปัจจุบัน Midas Re7 Ethereum ครองอันดับตลาดที่ #1210 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿292084252.19335488456000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Midas Re7 Ethereum มีผลงานเป็นอย่างไร?
ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --
Midas Re7 Ethereum เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?
ในกลุ่ม Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens MRE7ETH แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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