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ราคาปัจจุบัน Midas M1 USD Market Neutral วันนี้ คือ 1.023 USD มูลค่าตลาด MM1-USD เท่ากับ 26,189,173 USD ติดตามการอัปเดตราคา MM1-USD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Midas M1 USD Market Neutral วันนี้ คือ 1.023 USD มูลค่าตลาด MM1-USD เท่ากับ 26,189,173 USD ติดตามการอัปเดตราคา MM1-USD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Midas M1 USD Market Neutral ราคา (MM1-USD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MM1-USD เป็น USD

$1.023
$1.023$1.023
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:29:24 (UTC+8)

ราคา Midas M1 USD Market Neutral วันนี้

ราคาปัจจุบัน Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) วันนี้ $ 1.023, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MM1-USD เป็น USD คือ $ 1.023 ต่อ MM1-USD.

Midas M1 USD Market Neutral มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 26,189,173 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 25.61M MM1-USD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MM1-USD เทรดระหว่าง $ 1.023 (ต่ำ) กับ $ 1.023 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.023 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.018

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MM1-USD เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) ข้อมูลการตลาด

$ 26.19M
$ 26.19M$ 26.19M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.19M
$ 26.19M$ 26.19M

25.61M
25.61M 25.61M

25,607,061.40859359
25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas M1 USD Market Neutral คือ $ 26.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ MM1-USD คือ 25.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 25607061.40859359 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 26.19M

ประวัติราคา Midas M1 USD Market Neutral USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
ต่ำสุด 24h
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
สูงสุด 24h

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas M1 USD Market Neutral เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas M1 USD Market Neutral เป็น USD เท่ากับ $ +0.0048503499
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas M1 USD Market Neutral เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas M1 USD Market Neutral เป็น USD เท่ากับ $ +0.00026754

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0048503499+0.47%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.00026754+0.00%

การคาดการณ์ราคา Midas M1 USD Market Neutral

การคาดการณ์ราคา Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MM1-USD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Midas M1 USD Market Neutral อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Midas M1 USD Market Neutral จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MM1-USD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Midas M1 USD Market Neutral

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Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

เกี่ยวกับ Midas M1 USD Market Neutral

ราคาปัจจุบันของ Midas M1 USD Market Neutral คือเท่าไร?

Midas M1 USD Market Neutral มีราคาอยู่ที่ ฿33.03756635590818000 โดยเปลี่ยนแปลง 0.0% ในวันนี้

ชุมชนของ MM1-USD เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Midas M1 USD Market Neutral อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ MM1-USD ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

MM1-USD เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿33.03756635590818000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿32.87609242454988000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 25607061.40859359 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas M1 USD Market Neutral

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:29:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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