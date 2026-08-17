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ราคาปัจจุบัน Midas Fasanara Global วันนี้ คือ 1.011 USD มูลค่าตลาด MGLOBAL เท่ากับ 60,514,372 USD ติดตามการอัปเดตราคา MGLOBAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Midas Fasanara Global วันนี้ คือ 1.011 USD มูลค่าตลาด MGLOBAL เท่ากับ 60,514,372 USD ติดตามการอัปเดตราคา MGLOBAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Midas Fasanara Global ราคา (MGLOBAL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MGLOBAL เป็น USD

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Midas Fasanara Global (MGLOBAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:28:33 (UTC+8)

ราคา Midas Fasanara Global วันนี้

ราคาปัจจุบัน Midas Fasanara Global (MGLOBAL) วันนี้ $ 1.011, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MGLOBAL เป็น USD คือ $ 1.011 ต่อ MGLOBAL.

Midas Fasanara Global มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 60,514,372 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 59.84M MGLOBAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MGLOBAL เทรดระหว่าง $ 1.011 (ต่ำ) กับ $ 1.011 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.011 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.006

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MGLOBAL เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Midas Fasanara Global (MGLOBAL) ข้อมูลการตลาด

$ 60.51M
$ 60.51M$ 60.51M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.51M
$ 60.51M$ 60.51M

59.84M
59.84M 59.84M

59,839,297.90441111
59,839,297.90441111 59,839,297.90441111

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas Fasanara Global คือ $ 60.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ MGLOBAL คือ 59.84M โดยมีอุปทานรวมที่ 59839297.90441111 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 60.51M

ประวัติราคา Midas Fasanara Global USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
ต่ำสุด 24h
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
สูงสุด 24h

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Midas Fasanara Global (MGLOBAL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Fasanara Global เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Fasanara Global เป็น USD เท่ากับ $ +0.0055453350
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Fasanara Global เป็น USD เท่ากับ $ +0.0114055965
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Fasanara Global เป็น USD เท่ากับ $ -0.00028145

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0055453350+0.55%
60 วัน$ +0.0114055965+1.13%
90 วัน$ -0.00028145-0.00%

การคาดการณ์ราคา Midas Fasanara Global

การคาดการณ์ราคา Midas Fasanara Global (MGLOBAL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MGLOBAL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Midas Fasanara Global (MGLOBAL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Midas Fasanara Global อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Midas Fasanara Global จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MGLOBAL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Midas Fasanara Global

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Midas Fasanara Global (MGLOBAL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

เกี่ยวกับ Midas Fasanara Global

ราคาปัจจุบันของ Midas Fasanara Global คือเท่าไร?

Midas Fasanara Global (MGLOBAL) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.65002892064826000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Midas Fasanara Global มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens MGLOBAL มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ MGLOBAL ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MGLOBAL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Midas Fasanara Global มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 59839297.90441111 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ MGLOBAL คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Midas Fasanara Global ครองอันดับตลาดที่ #366 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1954298710.10372629752000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Midas Fasanara Global มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Midas Fasanara Global เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens MGLOBAL แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas Fasanara Global

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:28:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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